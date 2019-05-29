Huawei'den karşı hamle geldi
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Huawei, kısıtlamalara karşı dava açtı.
Huawei, kısıtlamalara karşı dava açtı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:39 Kaynak: İHA
Çin merkezli teknoloji markası Huawei, ABD'deki kısıtlamalara yönelik olarak harekete geçti. Şirket, Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyan ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın onaylanması sonrası, belirli hukuka başvurdu. Çin merkezli teknoloji şirketi ABD'nin "siber güvenlik sağlamadığı" gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istedi. - İSTANBUL
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