Son Dakika Haberleri: Huawei'den karşı hamle geldi
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Huawei'den karşı hamle geldi

36 dakika önce

Huawei, kısıtlamalara karşı dava açtı.

Huawei'den karşı hamle geldi, System.String[]
Huawei, kısıtlamalara karşı dava açtı.

Çin merkezli teknoloji markası Huawei, ABD'deki kısıtlamalara yönelik olarak harekete geçti. Şirket, Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyan ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın onaylanması sonrası, belirli hukuka başvurdu. Çin merkezli teknoloji şirketi ABD'nin "siber güvenlik sağlamadığı" gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:39 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Ekonomi
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