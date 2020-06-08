Huawei'den MateBook serisine özel yaz fırsatı

Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları MateBook D serisi ve MateBook 13 ile tüketicilere özel indirim ve fırsatlar sunuluyor.

Huawei açıklamasına göre, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 4 bin 999 TL olan Huawei MateBook D 15 satın alacak kullanıcılar, 1 TL daha ödeyerek Huawei FreeLace kablosuz kulaklık veya Huawei Swift bluetooth mouse ve Huawei Swift dizüstü bilgisayar sırt çantası sahibi olabiliyor.

5 bin 499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulan Huawei MateBook D 14 satın almak istenildiğinde, yine 1 TL farkla Huawei FreeLace ve Band 4 veya Huawei Swift bluetooth mouse, Huawei Swift dizüstü bilgisayar sırt çantası ve Band 4 paketlerinden biri tercih edilebiliyor.

Huawei MateBook 13 ise 6 bin 299 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatının yanında, 1 TL farkla Huawei WiFi yönlendirici WS318 veya Huawei Band 4 Amber seçenekleri sunuyor.

Tüketiciler, fırsatlardan 30 Haziran'a kadar Huawei Online Mağaza'dan yararlanabiliyor.

FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan Huawei MateBook D 14 ve 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi.

Huawei Share ile Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, "sürükle-bırak" özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Parlama önleyici 14 ve 15 inç 16: 9 IPS panelleriyle dikkati çeken seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Ayrıca, Huawei MateBook D 14 ve 15, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonuyla birlikte geliyor.

Huawei MateBook D 14 ve 15, yüksek düzeyde kararlılık ve güvenilirliği korurken, güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile güçlendirildi.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D serisi, SSD ve SSD + HDD seçenekleri ile ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

Huawei MateBook D 14 ve 15, soğutma için Huawei Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

Huawei MateBook, 13, 3: 2 ekran oranına ve 10 parmak dokunma destekleyen 4,99 mm inceliğinde çerçeveye sahip olacak şekilde tasarlanmış FullView ekranla sunuluyor.

Huawei MateBook 13, taşınabilirlik, performans ve şık bir dizüstü bilgisayar arayan tüketiciler için öne çıkıyor.

Intel i5-8265U ve NVIDIA GeForce MX250 GPU ile güçlendirilen MateBook 13, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile hem performans hem de uzun pil ömrünü bir arada sunuyor.