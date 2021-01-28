Huawei'den teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı - Son Dakika

Huawei'den teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı

28.01.2021 09:41
Huawei'den teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı, System.String[]

Huawei'nin bu haftadan itibaren başlayan teknik servis kampanyası kapsamında, her ayın son çarşamba, perşembe ve cuma günleri her türlü telefon onarımında 100 TL'ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor.

Huawei'nin bu haftadan itibaren başlayan teknik servis kampanyası kapsamında, her ayın son çarşamba, perşembe ve cuma günleri her türlü telefon onarımında 100 TL'ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren şirket, teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı sunuyor.

Huawei Servis Günleri çerçevesinde, bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son çarşamba, perşembe ve cuma günleri her türlü telefon onarımında 100 TL'ye varan indirimler sunulacak.

Söz konusu günlerin tatil veya servislerin kapalı olması halinde gelecek ilk gün aktivite devam edecek.

Verilen bilgiye göre, Huawei İstinyePark Deneyim Mağazası'nın da teknik servis hizmeti sunmaya başlamasıyla Huawei Servis Günleri, 13 ayrı lokasyonda geçerli oluyor.

Huawei Servis Günleri'nden, teknik servise kendisi gelip cihazını elden teslim eden kullanıcılar faydalanabiliyor. Kullanıcılar, model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde hem 100 TL'lik indirim fırsatından yararlanıyor hem de 100 TL değerindeki ekran koruma filmi kendilerine hediye ediliyor.

Kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine kullanıcılar, Huawei cihazlarına ön yüklü bulunan Destek Uygulaması'ndan veya internet sitesinden (https://consumer.huawei.com/tr/support/service-day/) erişebiliyor.

Ücretsiz ekran koruyucu film stoklarla sınırlı olup Nova 5T, Mate 20 Lite, Mate 10 Lite, Mate10 Pro, P40 lite, P smart S, P Smart 2021, P smart pro, P30, P30 lite, P20 Pro, P20, P20 Lite, P Smart 2019, P Smart, Y9 Prime 2019, Y7 2019, Y7 2018, Y6 2019, Y6 2018, Y5 2019 ve Y5 2018 model telefonları kapsıyor.

Türk Lirası, Huawei, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei'den teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı - Son Dakika Ekonomi


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