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Huawei'den uygulama geliştiriciler için yeni bir platform - Son Dakika

Huawei'den uygulama geliştiriciler için yeni bir platform

24.12.2021 10:55
Huawei'den uygulama geliştiriciler için yeni bir platform

Huawei, uygulama geliştiricilere yönelik küresel bir eğitim ve danışmanlık programı olan Huawei Developer Accelerator Programı'yla, yetenekli yazılımcılara yeni fırsatlar sunuyor.

Huawei, uygulama geliştiricilere yönelik küresel bir eğitim ve danışmanlık programı olan Huawei Developer Accelerator Programı'yla, yetenekli yazılımcılara yeni fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, birçok farklı eğitim programı ve projeyle, bilgi teknolojileri alanında çalışan genç yetenekleri desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Huawei, küresel bir proje olan Huawei Developer Accelerator Programı'nı hayata geçirdi. Yeni proje, şirketin uygulama geliştirme ekosistemini büyütmenin yanı sıra, geliştiricilere farklı fırsatlar eşliğinde destek olmayı amaçlıyor.

Bu yılın sonuna kadar toplamda 50 uygulama geliştiricinin dahil olacağı programda yazılımcılar, sektörün önde gelen uzmanlarından alacakları danışmanlık kapsamında güncel teknoloji trendlerini yakından takip edecekleri bir bilgi ağının parçası olacaklar. Programa katılanlar ayrıca, "Huawei İnovasyon Rehberi" de dahil olmak üzere, sektörel bilgilerin bir araya geldiği birçok Huawei kaynağına erişim hakkı kazanacak.

Programa Türkiye ile birlikte; Avusturya, Belçika, Çekya, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere toplam 29 ülkeden katılımcı kabul ediliyor.

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Huawei, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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