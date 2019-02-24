Son Dakika Haberleri: Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon

Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon

1 saat önce

Huawei, yeni 5G'yi destekleyen katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i satışa çıkardı.

Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon, System.String[]
Huawei, yeni 5G'yi destekleyen katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i satışa çıkardı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre,
Huawei Mate X, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştirdi.

Huawei Mate X, ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, Blue Wave rengiyle kullanıcılara sunuldu.

Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya getirildi. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile Huawei Mate X, tek harekette aktif hale geliyor. Huawei Mate X, katlandığında 17 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Akıllı telefonun katlanabilir tasarımla birlikte kamera sistemi, hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasıyla fotoğrafçılıkta yeni bir deneyim sunuyor.

Ayrıca Huawei SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4.500 mAh pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere Huawei Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile hızlı şarj olabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Huawei, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babasını Kaybeden Mabel Matiz'e Taziye Telefonu!

Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 22:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]