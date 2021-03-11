Huawei Akıllı Tartı 3'ü çıkardı

Huawei Akıllı Tartı 3, kullanıcıların egzersizlerinin sonuçlarını günbegün ortaya koyan ve vücutlarındaki değişimleri detaylı olarak raporlayan bir sağlık asistanı olarak görev yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Akıllı Tartı 3; ağırlık, vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, vücut su yüzdesi, protein, kemik mineral içeriği, viseral yağ seviyesi, bazal metabolik oran ve kalp atışı dahil olmak üzere 11 farklı temel sağlık göstergesini izliyor.

Huawei, Huawei TruFit vücut kompozisyonu modelini geliştirmek için Çin Bilimler Akademisi ve Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri ile ortaklık kurdu. Bu teknoloji, büyük veri doğrulama ve yapay zeka teknolojisi ile biyoelektrik empedans analizi ve diğer göstergeleri temel alıyor. Algoritma, yağ kütlesini, iskelet kasını ve diğer vücut kompozisyonu göstergelerini daha doğru bir şekilde ölçmek için sürekli olarak optimize ediliyor.

Aynı kilodaki yağ kütlesi, kas kütlesinin yaklaşık 3 katı olduğu için vücut yağ oranı daha yüksek olan bireyler daha büyük görünüyor. İskelet kas oranının düşük olması kilo vermeyi de zorlaştırıyor. Huawei Akıllı Tartı 3 ile vücut yağ oranı takip ediliyor ve iskelet kas değerlendirmeleri alınarak profesyoneller gibi kilo verilebiliyor.

Huawei Sağlık uygulamasından yararlanılarak kullanıcıya kolaylık sağlamak için ayrıntılı bir vücut kompozisyonu analizi oluşturuluyor. Bilimsel analize dayalı olarak uygulama, ayrıca daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmak için kullanıcıya rehberlik ediyor.

Yağ yakma planı özelleştirilebiliyor

Huawei Akıllı Tartı 3, kullanıcının zindeliğe doğru her adımını izlemesine yardımcı olurken, antrenman sonuçları hakkında kullanıcıyı güncel tutuyor. Kullanıcı egzersiz modunu ayarlayabiliyor ve buna göre yağ yakma planını özelleştirebiliyor.

Huawei Akıllı Tartı 3, hem Wi-Fi hem de bluetooth bağlantıyı destekliyor. Wi-Fi ile bağlandıktan sonra kullanıcı, uygulamayı açmadan da tartıyı kullanabiliyor. Geçmiş verilere dayanarak aile üyeleri akıllıca tanımlanabiliyor. Tüm kayıtlar otomatik olarak buluta yüklenip veriler ilgili hesaplara gönderildiği için istenilen zaman ve yerde Huawei Sağlık uygulamasından görüntülenebiliyor.

Havalı cam paneli ve saf beyaz görünümü ile Huawei Akıllı Tartı 3, kullanıcıya temiz ve detaylı bir tasarım sunuyor. Binlerce test sonucunda farklı yaş grupları için uygun hale getirilen tartı panel düzeni, 3,5 mm yüksekliğinde düşük profilli ayaklar ve silikon kauçuk kaymaz pedler, kullanıcının istediği zaman, istediği zeminde sabit bir şekilde ölçüm yapmasına izin veriyor.

Huawei Akıllı Tartı, 3 bin 299 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajından yararlanabilen kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra inceleme yorumu bırakarak alacakları kupon ile yalnızca 1 TL'den Huawei Band 3e sahibi de oluyor.