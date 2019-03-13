Son Dakika Haberleri: Huawei'den Yüzde 40'a Varan İndirimlerle Ekran Onarım Kampanyası

Huawei'den Yüzde 40'a Varan İndirimlerle Ekran Onarım Kampanyası

33 dakika önce

Huawei, akıllı cep telefonu sahiplerine garanti dışında ekran onarımında yüzde 40'a varan indirim sunuyor.

Huawei'den Yüzde 40'a Varan İndirimlerle Ekran Onarım Kampanyası, System.String[]
Huawei, akıllı cep telefonu sahiplerine garanti dışında ekran onarımında yüzde 40'a varan indirim sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei akıllı cep telefonu sahiplerine garanti dışında ekran onarımında yüzde 40'a varan büyük indirimler sunarken ayrıca tamir edilen her ekran için ücretsiz ekran koruma filmi de hediye ediyor. Huawei, Türkiye'nin bütün teknik servis noktalarında geçerli olacak kampanya 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında sürecek.

Kaza ile oluşan garanti dışı ekran kırılma hasarları için geçerli olan kampanyada, düşme veya ezilme sonucu oluşan kırıklar neticesinde tüm ekranın değiştirilmesi kapsam içinde yer alıyor. Eğer ekranın çalışması için gereken başka parçalar da hasarlı ise önce bu arızaların giderilmesi gerekiyor.


Kampanyaya dahil olan Huawei, akıllı cep telefonlarının modelleri Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20 Pro, P20, P20 lite, Mate 10 Pro, Mate 10 lite, ve Huawei'nin Türkiye'de en son satışa sunduğu akıllı cep telefonu olan P Smart 2019 olarak belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:29 Kaynak: AA

Türkiye, Huawei, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor 2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:02:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei'den Yüzde 40'a Varan İndirimlerle Ekran Onarım Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]