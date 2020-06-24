Huawei "dünyanın en yenilikçi 6. şirketi" oldu - Son Dakika

Huawei "dünyanın en yenilikçi 6. şirketi" oldu

Huawei, Boston Consulting Group'un (BCG) gerçekleştirdiği "En Yenilikçi Şirketler" araştırmasında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.

Huawei, Boston Consulting Group'un (BCG) gerçekleştirdiği "En Yenilikçi Şirketler" araştırmasında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.

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Huawei açıklamasına göre, şirket, ürün portföyünü (akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı ev cihazları, nesnelerin interneti ve telekomünikasyon altyapısı) hızla geliştirmeye, çok cihazlı ekosistemini genişletmeye ve Huawei AppGallery'i açık, yenilikçi bir uygulama dağıtım platformu olarak büyütmeye devam ediyor.

BCG, 2005 yılından bu yana en yenilikçi 50 şirketi ortaya çıkarmak için global inovasyon yöneticilerini araştırıyor.

BCG'nin en yeni raporu olan "En Yenilikçi Şirketler 2020: Seri İnovasyon Zorunluluğu", uzun vadede daha iyi performans gösteren şirketlere odaklanıyor.

Bu yıl 42 sıra birden yükselen Huawei, sıralamada en çok gelişme gösteren şirket oldu.

Huawei, listeye ilk kez 2014 yılında 50. sıradan girmişti.

2015 ve 2019 yılları arasındaki süreçte Huawei, 46. ve 48. sıralarda yer almıştı.

Huawei, kullanıcıların aynı arayüzde farklı birimlerle etkileşime girebildiği çok cihazlı ekosistemini geliştiriyor.

Kullanıcılara çok çeşitli hizmetler ve deneyimler sunmak için "1 + 8 + N" stratejisi ile birlikte Huawei, teknolojik yeniliklerin tüm potansiyeline izin verecek ve sektörü iki alanda (mobil birimler ve bulut) öne çıkaracak.

Huawei, kullanıcılarına daha fazla uygulama sunmak için dünyanın en iyi uygulama geliştirici şirketleri ile iş birliği içerisinde çalışıyor.

Şirket ayrıca, dünya çapında akıllı uygulama deneyimini yaygınlaştırmak, ekosistemi genişletmek ve AppGallery üzerinde ortaklaşa çalışmak için sürekli olarak küresel geliştiricileri işe alıyor.

Boston, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei 'dünyanın en yenilikçi 6. şirketi' oldu - Son Dakika Ekonomi

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