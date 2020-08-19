Huawei, EMUI 10.1 güncelleme takvimini duyurdu - Son Dakika

Huawei, EMUI 10.1 güncelleme takvimini duyurdu

Bu yılın mart ayında Huawei P40 Serisi'nin tanıtımında bilgisi verilen ve Huawei'nin mobil ekosistemi üzerine inşa edilen EMUI 10.1'in dağıtımına bugünden itibaren kademeli olarak başlanıyor.

Huawei, EMUI 10.1 güncelleme takvimini duyurdu, System.String[]

Bu yılın mart ayında Huawei P40 Serisi'nin tanıtımında bilgisi verilen ve Huawei'nin mobil ekosistemi üzerine inşa edilen EMUI 10.1'in dağıtımına bugünden itibaren kademeli olarak başlanıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin mobil ekosistemi farklı senaryolar arasında daha akıllı bir yaşam tarzı sunarak tek bir "süper cihaz" olarak birlikte çalışacak şekilde birden fazla cihazın birbirine bağlanmasına olanak tanıyor. Bu ekosistemin bir parçası olarak Huawei, hali hazırda var olan Çoklu Ekran İşbirliğinin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra Çoklu Pencere gibi yeni işlevleri de piyasaya tanıtıyor. Kullanıcılar performans ve güvenlikte iyileştirmeler görürken, temel kullanıcı deneyimi tasarımında da önemli değişiklikleri fark edecekler. Bugünden itibaren kademeli olarak Huawei EMUI 10.1'in dağıtımına Mate 30 Pro, Mate Xs, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, nova 5T, Huawei Y7p, Huawei P40 lite E ve Huawei P40 lite modellerinde başlanacak.

Grafik arayüzdeki geliştirmeler

EMUI 10.1 ile gelen yeni eklemeler ve iyileştirmeler, mobil ekosistemin avantajlarını daha da artırmak için kullanıcı deneyimini optimize ediyor.

EMUI10 ile Huawei, gökyüzünün değişen tonlarını yansıtan canlı renklerle Her Zaman Açık Ekran özelliği ile (Always on Display) kullanıcılara sunuyor. Şimdi EMUI 10.1, dijital figürleri arka plandan çok katmanlı bir yapıda ayıran ve kullanıcıya büyüleyici üç boyutlu deneyim sunan 3D işlenen "Her Zaman Açık Ekranı" sunuyor. Bu özellik, EMUI 10.1 ile daha fazla cihazda kullanıma sunulacak.

Kullanıcılar ayrıca EMUI 10.1'de üç farklı parmak izi kilit açma için toprak, ateş ve su unsurlarından esinlenen animasyonlar görecekler.

Cihazın ekranını her iki taraftan içeri doğru kaydırarak, uygulamaların kısa yollarını gösteren bir yeni Çoklu Pencere işlevi de EMUI 10.1 ile kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar aynı anda iki uygulama üzerinde, görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyip bırakarak çalışabilecekler. Ayrıca kayan bildirimler, mevcut uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan mesajlara yanıt vermeyi kolaylaştırıyor.

Kaydırma animasyonunun insan gözü için akıcı ve doğal görünmesini sağlamak için Huawei, fizik kanunlarına dayalı yeni Friction Slide özelliğini de arayüze ekledi. Sonuç olarak kaydırma eylemi, değişen yenileme hızlarında bile optimum ivmelenme ile çalışıyor ve kullanıcıların bir makale okurken veya bir web sitesine göz atarken akıcı bir deneyim yaşamasına olanak tanıyor.

Huawei Share

Başlangıçta akıllı telefonlar ve PC'ler arasında yüksek hızlı veri aktarımlarını gerçekleştirmek için sunulan Huawei Share, artık akıllı telefonlar, PC, akıllı hoparlörler, tabletler ve daha fazlası dahil olmak üzere 1+8 cihaz arasında her türlü veri aktarımını kolaylaştırıyor.

Çoklu Ekran İş birliği

EMUI10 ile tanıtılan Çoklu Ekran İş Birliği, Huawei akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar arasında her iki cihazın da tek bir ekranda kullanılabilmesini sağlayacak şekilde ara bağlantıyı kolaylaştırıyordu. EMUI 10.1, bu uygulamaya PC'de sesli veya görüntülü aramaları cevaplama, akıllı telefondaki dosya ve bağlantıları açmak için PC uygulamalarını kullanma ve hatta telefonun bilgisayardaki hücresel internet bağlantısını tek bir dokunuşta kullanma gibi gelişmiş özellikler getiriyor. Ekranlar arasındaki bu sorunsuz iş birliği, özellikle bir ofis kurulumunda kullanıcıların üretkenliğini ve verimliliğini görülmemiş şekilde artırıyor. Bu özellik Kirin 980 ve üzeri işlemciler için geçerlidir.

Cihazlar Arası Fotoğraf Galerisi

Huawei mobil ekosistemi, kullanıcıların Cihazlar Arası Fotoğraf Galerisi aracılığıyla farklı platformlardaki görüntülere erişmesine olanak tanıyor. Örneğin, cihazlar, aynı Wi-Fi ağı üzerinde aynı Huawei Kimliği ile bağlı ise, bu özellik bir kullanıcının akıllı telefonunda bulunan fotoğraflara, dizüstü bilgisayarının ekranında göz atıp, klasörler arası arama yapmasına yardımcı oluyor.

EMUI 10.1'in tüm senaryo yeteneklerinden yararlanmak için kullanıcılar, cihazlarında Ayarlar>Sistem ve Güncellemeler>Yazılım Güncelleme'ye giderek uygunlukları kontrol edebilir.

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:55

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Huawei, EMUI 10.1 güncelleme takvimini duyurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak 32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak         
15:23
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı         
14:56
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti         
13:48
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu         
13:38
Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira         
13:18
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi         
12:35
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı         
11:28
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı         
09:09
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 18:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei, EMUI 10.1 güncelleme takvimini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei