Son Dakika Haberleri: Huawei EMUI 9 güncellemesi yayınlandı
Son Dakika Teknoloji Haber

Huawei EMUI 9 güncellemesi yayınlandı

14 dakika önce

Huawei, P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modellerini için EMUI 9 güncellemesini duyurdu.

Huawei EMUI 9 güncellemesi yayınlandı, System.String[]
Huawei, P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modellerini için EMUI 9 güncellemesini duyurdu.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, EMUI 9 güncellemesi, P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modelleri için lansmandan bu yana kullanılan ikinci büyük sürüm yükseltmesini oluşturuyor. Önceki nesil telefonların kullanıcıları, bu güncellemeyle birlikte en güncel Huawei kullanıcı arayüzü tarafından sağlanan deneyimi yaşayacaklar.
Kullanıcı deneyimi açısından, EMUI 9'daki konfigürasyon öğeleri yüzde 10 oranında azaltıldı. Güncelleme, tutarlı UI tasarımı, doğal ve sürükleyici UX tasarımı, rahat tek elle kullanım, yeni navigasyon seçenekleri ve genel olarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. EMUI 9, doğal kullanıcı arayüzü, daha sorunsuz operasyonel deneyim ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıran GPU Turbo 2.0 özelliklerine sahip bulunuyor.
3 Haziran'da toplanan verilere göre, EMUI 8.X'den EMUI 9'a yükselen kullanıcı sayısı dünya genelinde 80 milyonu aştı ve artmaya devam ediyor. Bu rakamın Haziran ayı sonunda 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Kademeli olarak dağıtılacak olan güncelleme, 15 Temmuz'a kadar tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Huawei, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı Sezai Temelli'den 23 Haziran açıklaması: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz 2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 10:47:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei EMUI 9 güncellemesi yayınlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]