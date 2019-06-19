Son Dakika Haberleri: Huawei EMUI 9, P20 Lite, Mate 20 ve Psmart 2018 için Hazır
Son Dakika Teknoloji Haber

Huawei EMUI 9, P20 Lite, Mate 20 ve Psmart 2018 için Hazır

38 dakika önce

Huawei EMUI 9 güncellemesi P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modellerine sunuldu Yeni EMUI 9 güncellemesi ile Huawei kullanıcıları en üst düzey kullanıcı deneyiminin keyfini çıkaracak.

Huawei EMUI 9, P20 Lite, Mate 20 ve Psmart 2018 için Hazır, System.String[]
Huawei EMUI 9 güncellemesi P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018
modellerine sunuldu


Yeni EMUI 9 güncellemesi ile Huawei kullanıcıları en üst düzey kullanıcı deneyiminin keyfini çıkaracak.

P20 lite, Mate 20 lite ve P smart 2018 modelleri için lansmandan bu yana kullanılan ikinci büyük sürüm yükseltmesini oluşturuyor. Önceki nesil telefonların kullanıcıları şimdi en güncel Huawei kullanıcı arayüzü tarafından sağlanan olağanüstü deneyimi yaşayacaklar.

Kullanıcı deneyimi açısından, EMUI 9'daki konfigürasyon öğeleri yüzde 10 oranında azaltıldı. Güncelleme, tutarlı UI tasarımı, doğal ve sürükleyici UX tasarımı, rahat tek elle kullanım, yeni navigasyon seçenekleri ve genel olarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. EMUI 9, doğal kullanıcı arayüzü, daha sorunsuz operasyonel deneyim ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıran GPU Turbo 2.0 özelliklerine sahip.

3 Haziran 2019 tarihinde toplanan verilere göre, EMUI 8.X'den EMUI 9'a yükselen kullanıcı sayısı dünya genelinde 80 milyonu aştı ve artmaya devam ediyor. Bu rakamın Haziran ayı sonunda 100 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılacak olup 15 Temmuz'a kadar tamamlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com
Huawei, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması: Didem Arslan'ı Yıldırım istemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 03:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei EMUI 9, P20 Lite, Mate 20 ve Psmart 2018 için Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]