Son Dakika Haberleri: Huawei, EMUI 9'un 80 Milyon Cihaza Ulaştığını Açıkladı
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Huawei, EMUI 9'un 80 Milyon Cihaza Ulaştığını Açıkladı

1 saat önce

Huawei, güncel arayüzü EMUI 9'un 80 milyon cihaza ulaştığını ve ay sonuna kadar sayının 100 milyonu aşacağını açıkladı.

Huawei, EMUI 9'un 80 Milyon Cihaza Ulaştığını Açıkladı, System.String[]
Yazılım güncellemeleri söz konusu olduğunda Android üreticilerin çok da iyi üne sahip olduklarını söyleyemeyiz. Yine de Çinli akıllı telefon üretici Huawei, yazılım güncellemelerini mümkün olduğunca hızlı ve geniş bir yelpazede sunmaya çalışıyor.

Huawei tarafından yapılan son açıklamaya göre şirketin Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği kendi arayüzü olan EMUI 9, an itibarıyla 80 milyon cihaza ulaşmış durumda ve Haziran ayı sonuna kadar 100 milyon cihazı aşması bekleniyor.

Halihazırda Mate 10, Mate RS, Nova 3 ve P20 modelleri için EMUI 9 güncellemesi yayınlanmış durumda. Ayrıca Mate 9 ve P10 modelleri için de yakında güncelleme yayınlanacak. Böylece EMUI 9 ile çalışan cihaz sayısı ciddi şekilde artacak.

EMUI 9, Huawei telefonların hem Android sürümünü yükseltmesini hem de yepyeni özelliklere kavuşmasını sağlıyor. Şirketin ilerleyen dönemlerde hangi cihazlara güncelleme vereceği şu an için bilinmiyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:07 
Teknoloji
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