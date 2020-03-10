Huawei, en iyi müşteri memnuniyeti sunan akıllı telefon markası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huawei, en iyi müşteri memnuniyeti sunan akıllı telefon markası oldu - Son Dakika

Huawei, en iyi müşteri memnuniyeti sunan akıllı telefon markası oldu

14 dakika önce

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markaların belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2020'de "Cep Telefonu" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Huawei, en iyi müşteri memnuniyeti sunan akıllı telefon markası oldu, System.String[]

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markaların belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2020'de "Cep Telefonu" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com'un 400 bin kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği anketten elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi'ne göre Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka seçildi.

2017'den beri sıralamada ilk 3'te yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılla birlikte 3. defa en iyi markalar arasında yer aldı ve tüm markalar arasından sıyrılarak Diamond adı verilen birincilik ödülünü almaya layık görüldü.

6 Mart'ta düzenlenen törende, ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2020 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Servis Müdürü Emre Tanrıöver aldı.

Tanrıöver yaptığı açıklamada, "Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu olarak aldığımız bu ödül, tüketicilerin markamıza karşı gösterdikleri bağlılığı ve güveni ifade ettiği için bizim için çok önemli ve gurur verici. Huawei Türkiye olarak her zaman müşterilerimize en iyi faydayı ve en yüksek memnuniyeti yaşatmak için çalışıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz. Servis merkezlerimiz, deneyim mağazalarımız, online kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, Huawei Topluluk portalımız ve çok yakında kullanıma açılacak olan e-ticaret alışveriş sitemiz üzerinden tüm müşterilerimizin her kanaldan her an yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye, Huawei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi Mustafa Sandal, kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
10:47 Okul önünde uyuşturucu satan İranlı sanığa 12,5 yıl hapis
10:47 Tunceli'de 9 kişilik ekip, karla kaplı Munzur Dağları'na tırmandı
10:46 Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında
10:46 Vali Gürel'den vatandaşların evine ziyaret
10:46 Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 66'ıncı yılı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 10:48:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei, en iyi müşteri memnuniyeti sunan akıllı telefon markası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]