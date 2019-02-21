Son Dakika Haberleri: HUAWEI Enterprise, IF Design 2019'da İki Ödül Birden Kazandı

HUAWEI Enterprise, IF Design 2019'da İki Ödül Birden Kazandı

1 saat önce

'Hepsi Bir Arada Katılımcı Telebulunma' - CloudLink Board, hafif, zarif, minimalist görünümlü, hepsi bir arada tasarımı sayesinde iki ödül birden kazandı.

HUAWEI Enterprise, IF Design 2019'da İki Ödül Birden Kazandı, System.String[]

Huawei CloudLink Board, 2019 yılının "Tasarım Oscarı" olarak bilinen iF Tasarım Ödülünü kazandı.

Akıllı iş birliğine dayalı bir video konferans uç noktası olarak tasarlanan CloudLink Board, video konferans, etkileşimli iş birliği, kablosuz projeksiyon ve diğer fonksiyonları bir araya getiriyor. Ses kontrolü, akıllı yayın, yüz tanıma ve diğer yapay zeka teknolojileri sayesinde CloudLink Board, çalışanlarına akıllı ve işbirlikçi yepyeni bir toplantı deneyimi sunuyor. CloudLink Board, video konferansı akıllı bir çağa uygun hale getiriyor.

CloudLink Board, zahmetsiz kullanıcı deneyimi ile doğal ve verimli etkileşimleri vurgulayan minimalist bir tasarıma sahip. Kullanıcı dostu görünümüyle modern ofis ortamlarında kolayca kendine yer buluyor.

Kurumsal iletişim alanında yaklaşık 30 yıllık deneyim sahibi olan Huawei, gelecekteki dijitalleşme ve akıllılaştırma konusundaki yenilikleri araştırmaya devam ediyor. Huawei, mükemmel uygulamaların ışığında, işletmelerin dijital ofis alanı, akıllı çalışma modu ve sanayileşme üretimini mümkün kılmalarına yardımcı olmak için yeni nesil CloudLink Kurumsal İletişim çözümlerini sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:42 Kaynak: Bültenler

Huawei, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Bahçeşehir Koleji Oldu

Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:54:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HUAWEI Enterprise, IF Design 2019'da İki Ödül Birden Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]