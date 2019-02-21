HUAWEI Enterprise, IF Design 2019'da İki Ödül Birden Kazandı

Huawei CloudLink Board, 2019 yılının "Tasarım Oscarı" olarak bilinen iF Tasarım Ödülünü kazandı.

Akıllı iş birliğine dayalı bir video konferans uç noktası olarak tasarlanan CloudLink Board, video konferans, etkileşimli iş birliği, kablosuz projeksiyon ve diğer fonksiyonları bir araya getiriyor. Ses kontrolü, akıllı yayın, yüz tanıma ve diğer yapay zeka teknolojileri sayesinde CloudLink Board, çalışanlarına akıllı ve işbirlikçi yepyeni bir toplantı deneyimi sunuyor. CloudLink Board, video konferansı akıllı bir çağa uygun hale getiriyor.

CloudLink Board, zahmetsiz kullanıcı deneyimi ile doğal ve verimli etkileşimleri vurgulayan minimalist bir tasarıma sahip. Kullanıcı dostu görünümüyle modern ofis ortamlarında kolayca kendine yer buluyor.

Kurumsal iletişim alanında yaklaşık 30 yıllık deneyim sahibi olan Huawei, gelecekteki dijitalleşme ve akıllılaştırma konusundaki yenilikleri araştırmaya devam ediyor. Huawei, mükemmel uygulamaların ışığında, işletmelerin dijital ofis alanı, akıllı çalışma modu ve sanayileşme üretimini mümkün kılmalarına yardımcı olmak için yeni nesil CloudLink Kurumsal İletişim çözümlerini sunuyor.