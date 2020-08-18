Huawei, Fortune 500 listesinde ilk 50'ye girdi - Son Dakika

Huawei, Fortune 500 listesinde ilk 50'ye girdi

Huawei, Fortune 500 listesinde 12 sıra birden yükselerek 49'uncu sıraya yerleşti.

Huawei, Fortune 500 listesinde ilk 50'ye girdi, System.String[]

Huawei, Fortune 500 listesinde 12 sıra birden yükselerek 49'uncu sıraya yerleşti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, firma 2019 yılında Fortune 500 listesinde 61'inci, 2018 yılında 72'nci, 2017 yılındaysa 129'uncu sıradaydı.

Böylece Huawei, üç yıl içerisinde Fortune 500 listesinde 80 sıra birden yükselmeyi başardı. Fortune 500 listesi, şirketlerin büyüklüğünü, gelirini ve karını değerlendirerek hazırlanıyor. Liste, yıllar içerisinde şirketlerin kendi güçlerini ölçmek, uluslararası arenada ne kadar rekabetçi olabileceklerini görmek ve potansiyel rakiplerini analiz etmek için en doğru başvuru kaynağı oldu.

Dünyanın en değerli 50 şirketi arasında olan Huawei Tüketici Elektroniği 12 sıralık bu yükselmeyi gelirlerindeki yıllık yüzde 13,1 ve karlılığındaki yıllık yüzde 5,6'lık artışlar ile gerçekleştirdi.

Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, Fortune 500 listesinde ilk 50'ye girdi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü "Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı         
13:03
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi         
12:57
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor         
12:47
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu         
12:45
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı         
12:43
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu         
10:49
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor         
09:42
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı         
09:35
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı         
08:59
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi         
07:58
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı         
05:11
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi         
21:24
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi         
20:24
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle         
18:54
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 15:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei, Fortune 500 listesinde ilk 50'ye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei