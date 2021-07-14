Huawei FreeBuds 4, ses kalitesi ve akıllı ses bağlantı deneyimi sunuyor

Huawei FreeBuds 4, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve akıllı ses bağlantı deneyimiyle açık tasarım aktif gürültü engelleme 2.0 çağını başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pasif gürültü engelleme kulak kanalını dış gürültüden izole eden fiziksel kulak tıkaçları ile elde edilirken, aktif gürültü engelleme, mikrofonlar ve gürültü önleyici ses dalgalarının kullanımı ile elde ediliyor.

Huawei'nin akustik mühendisleri, Huawei FreeBuds 4'ü geliştirirken önce insan kulağının akustik empedansı ile ilgili kapsamlı veriler topladı.

Büyük veri analizine dayanan ekip, farklı koşullar altında optimum gürültü iptali sağlamak için birden fazla parametre seti tasarladı.

Tasarlanan parametre setlerine rağmen, open-fit kulaklıkların gürültü engelleme performansı kulak şekline ve ne kadar sıkı takıldıklarına bağlı olarak kişiden kişiye önemli ölçüde değişebiliyor ve bu da open-fit etkili gürültü engelleme elde etmek için başka bir zorluk oluşturuyor.

Huawei FreeBuds 4, Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme teknolojisine sahip

Bunun üstesinden gelmek için Huawei FreeBuds 4, Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Huawei FreeBuds 4, kullanıcının kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayarak, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirleyerek en konforlu gürültü engelleme deneyimini sağlayarak tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.

Yerleşik AI algoritmasıyla birleştiğinde, kulaklıklar çeşitli veri kümelerinden en uygun gürültü engelleme parametrelerini atayarak en yüksek gürültü önleme performansını sunuyor.

Huawei FreeBuds 3'te, kullanıcıların kendilerine en iyi sonucu veren gürültü engelleme parametrelerini bulmak için manuel yapmaları gerekiyordu.

Yeni Huawei FreeBuds 4 ile kullanıcılar artık gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde akıllı gürültü engelleme parametreleri eşleştirmesinin keyfini çıkarabilir ve her zaman, her yerde özelleştirilmiş bir dinleme deneyimi yaşayabiliyor.

Hafiflik ve rahatlığı ön planda tutan Huawei FreeBuds 4 kulaklıkların her biri sadece 4,1 g ağırlığında ve her kulağa rahatça oturan bir yapıda.

21,2 mm kalınlığındaki şarj kutusu, yalnızca 38 g ağırlığında olup, tıpkı bir araba anahtarı gibi cepte taşınması oldukça kolay.

Ergonomik tasarım süreci ve binlerce 3D kulak modellemesi sayesinde Huawei FreeBuds 4, daha iyi oturması ve havadar bir kullanım deneyimi için mükemmel şekilde kavislendirilerek gürültü engelleme ve konfor arasında harika bir dengeye ulaşıyor.

Huawei FreeBuds 4 ile eşleştirme ve bağlantı daha akıllı hale getirildi. Yakındaki cihaz eşleştirmeyi, çift cihaz bağlantısını ve Huawei akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla Ses Merkezi kontrolünü desteklediği gibi ayrıca bir HUAWEI MateBook ile de eşleştirmeyi destekleyen ilk cihaz.

40 kHz'e kadar frekans aralığını destekleyen kulaklıklar, kristal netliğinde ayrıntılarla daha net sesler ve yüksek frekanslı sesler üretiyor.

Huawei FreeBuds 4 ayrıca kullanıcıların oyun ve eğlencenin keyfini daha iyi çıkarması için HD Kayıt ve 150 ms'e kadar Düşük Gecikme Modu da sunuyor.

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