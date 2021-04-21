Huawei FreeBuds 4i'ye "Smart Green Medal" sertifikası - Son Dakika

Huawei FreeBuds 4i'ye "Smart Green Medal" sertifikası

21.04.2021 14:39
Huawei FreeBuds 4i'ye

Uluslararası alanda öne çıkan denetim, değerlendirme, test ve sertifikasyon kuruluşlarından olan SGS, Huawei FreeBuds 4i'ye Smart Green Medal sertifikası verdi.

Uluslararası alanda öne çıkan denetim, değerlendirme, test ve sertifikasyon kuruluşlarından olan SGS, Huawei FreeBuds 4i'ye Smart Green Medal sertifikası verdi.

Huawei açıklamasına göre, 2020'de Huawei'nin amiral gemisi kulaklıkları Huawei FreeBuds Pro, SGS tarafından verilen ilk Smart Green Medal sertifikasını almıştı. SGS, Huawei'nin akıllı ses ürünlerinin yeşil standartları üzerine araştırma ve geliştirmesinin başlangıcından bu yana ses ürünlerinin yüksek çevre standartlarına ulaşmasına yardımcı olmak için aktif olarak profesyonel tavsiye ve çözümler sağladı.

SGS'deki uzmanlar, normal ürünlerin sertifikasyonundan farklı olarak, Smart Green Medal sertifikası gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini anlamak için ürünü malzeme güvenliği, dinleme güvenliği, kullanım güvenliği, radyasyon güvenliği ve pil güvenliği dahil olmak üzere 5 kriterden oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirdi.

Normal tüketici ürünü sertifikalarından farklı olan Smart Green Medal sertifikası, ürünü bilimsel olarak değerlendiren daha yüksek bir standarda sahip ve sektörde yaygın olarak kabul görüyor. SGS'nin sertifikasyonu tüketicilere sadece daha çevreci, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha iyi ses ürünleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm akıllı ses ürünleri sektörünü çevreci standartları sürdürme konusunda motive ediyor.

Çevresel etkileri en aza indirecek şekilde tasarlandı

Yıllar süren geliştirmelerin ardından yeşil teknoloji ve çevre koruma kavramı Huawei'nin ürün planlama, tasarım, araştırma ve geliştirme, üretim, teslimat, işletim ve bakım süreçlerinin tüm yönlerine entegre edildi.

SGS sertifikasyonunu elde etmek için Huawei, Huawei FreeBuds 4i'nin ürün ömrünün her aşamasında çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çeşitli gereksinimleri yerine getirdi. Cihaz, üretim sürecinde sürdürülebilir malzemelerin seçilmesi sayesinde çevresel etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Örneğin, biyo bazlı malzemeler içeren plastik parçalara ek olarak hem ambalaj hem de kullanım kılavuzu soya mürekkebi ile basıldı. Malzemelerin geri dönüştürülebilirliğini ve geri kazanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için belirli zararlı maddelerin kullanımı büyük ölçüde azaltıldı. Huawei FreeBuds 4i tasarlanırken, cihazların güç tüketimini azaltmaya yardımcı olan enerji tasarrufu sağlayan bileşenler ve yazılımlar kullanıldı. Pil, Huawei FreeBuds 4i'nin güvenli performansını garantilemek için aşırı sıcaklık testi veya sıkma testi gibi çeşitli senaryolarda da test edildi.

Huawei FreeBuds 4i kullanımının konforunu artırmak açısından cihaz, daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak için hafif ve esnek "PEEK+PU" polimer diyafram kullanıyor. Ar-Ge uzmanları, kulak kanalının şekline doğal olarak uyum sağlayabilmesi için silikon kulak ucunun boyutunu bilimsel yöntemlerle ayarlayarak kullanıcının herhangi bir rahatsızlık yaşamamasını sağlıyor.

Huawei FreeBuds 4i'nin SAR değeri, radyasyon güvenliği açısından tüketicilerin sağlığını korumak için uluslararası SAR standardının yüzde 40 daha azına göre tasarlandı. Doğal çevrenin yanı sıra kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumaya kararlı olan Huawei, teknolojik ilerleme yoluyla tüketicilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi, sektörün sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeyi ve sektörün daha çok çevre bilincine sahip olmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.

3 farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucu

Huawei FreeBuds 4i, 10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve 3 seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile ses kalitesi sunuyor. Huawei ses mühendisleri ekibi, mümkün olan en iyi frekans yanıtı parametrelerini elde etmek için kontrollü bir laboratuvar ortamında, gürültülü bir ortamda ve sıradan günlük senaryolarda ses kalitesini ayarladı. Bu çaba, Huawei FreeBuds 4i'yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlıyor. Huawei FreeBuds 4i, gürültülü ortamlarda bile daha iyi ses kalitesi sağlamak için bunu aktif gürültü engelleme ile birleştiriyor.

Yumurta şekli, Huawei FreeBuds 4i'yi kullanıcı için daha rahat hale getiren, kulaklık gövdesinin tabanında bile yuvarlak bir dış yüzeye sahip bulunuyor. Kullanıcının kulakları üzerindeki yükü azaltmak için kulaklık gövdesinin ağırlığı tekrar tekrar test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca, 3 farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip olduğu için kullanıcılar, kendi kulakları için en rahat boyutu seçebiliyor. FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak tüm işlevleri kullanılabilir şekilde çalışabiliyor.

FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei online mağazada ön satışa sunuluyor.

Radyasyon, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei FreeBuds 4i'ye 'Smart Green Medal' sertifikası - Son Dakika Ekonomi


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