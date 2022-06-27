Huawei, geçtiğimiz günlerde global etkinliğini İstanbul'da düzenledi. ShiftDelete.Net'in de katıldığı lansmanda birçok yeni ürün tanıtıldı. Yeni ürünlerden biri olan Huawei FreeBuds SE inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Huawei FreeBuds SE inceleme

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Not: Kod 15 Ağustos 2022'ye kadar geçerlidir

Huawei'nin çok sevilen FreeBuds akıllı kulaklık serisinin yeni üyesi FreeBuds SE geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız tanıtılmıştı.

Yeni kulaklık daha pastel renklerle gelirken FreeBuds 3i'yi andıran kutu tasarımı ile FreeBuds SE, iki adet renk paletiyle geliyor.

Yarım kulak iç tasarıma sahip FreeBuds SE dış kulağın hatlarına uyarak kulak kanalındaki basıncı azaltacak şekilde tasarlanmış. 3 farklı kulak silikonuna sahip kulaklık, 10 mm dinamik sürücü ve ultra hassas polimerik diyaframla, ince titreşimler, geniş bir ses alanı içinde yüzeye zengin dokular sunar. Vokaller, dengeli üç kanallı ses çerçevesi içinde vurgulanarak favori şarkılarınıza keyifle yenilerini eklemenizi sağlıyor.

Kulaklık, çift mikrofon hüzmeleme teknolojisi, kalabalık ve gürültülü alanlarda bile her aramanın kristal netliğinde olmasını sağlamak için hedef sesi ortam gürültüsünden yüksek doğrulukla ayırır.

24 saate varan kullanım süresi ile ön plana çıkan FreeBuds SE, Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisini kullanıyor. Yıldız mavisi ve beyaz renklerle satılan FreeBuds 2, 649 TL fiyatla Türkiye'de satışta bulunuyor.