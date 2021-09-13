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Huawei "Gelecek İçin Tohumlar" programı başladı - Son Dakika

Huawei "Gelecek İçin Tohumlar" programı başladı

13.09.2021 12:48
Huawei

Huawei'nin tüm dünyada yürüttüğü ana sosyal sorumluluk projesi "Gelecek için Tohumlar" programının Türkiye bölümü başladı.

Huawei'nin tüm dünyada yürüttüğü ana sosyal sorumluluk projesi "Gelecek için Tohumlar" programının Türkiye bölümü başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin "Gelecek için Tohumlar" programının Türkiye ayağı bu yıl da salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek.

Bu yıl ağırlıklı olarak elektronik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden toplam 586 üniversite öğrencisinin başvurduğu programa, not ortalamaları, tamamladığı projelere ve İngilizce seviyelerine göre 50 öğrenci seçildi. Huawei Türkiye, bu yıl ilk kez 20 lise öğrencisini de misafir katılımcı olarak programa dahil edecek.

Bu arada, programı tamamlayan öğrenciler, dünya çapında geçerli bir Huawei sertifikası almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şunları kaydetti:

"Huawei'nin dünya genelinde yürüttüğü 'Gelecek için Tohumlar', bilişim alanında yeteneklerin geliştirilmesi açısından çok değerli bulduğum bir program. Bugüne dek 130 ülkeden toplamda 8 bin 774 öğrenciye ulaşmış olan bu program, büyük bir başarı ile büyüyerek devam ediyor. Ülkemizin yetenekli gençlerinin projede yer alması bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin ilk kez 2015'te dahil olduğu programa, her yıl 10 öğrencimiz katılım sağlayarak Çin'de 2 hafta süren eğitimler alıyorlar. Bu eğitimler sırasında Huawei'nin araştırma ve geliştirme bölümlerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirerek teknolojiyi deneyimliyorlar."

"Çinli şirketlerin de son dönemde Türkiye'ye önemli bir ilgisi var"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda günden güne geliştiğini belirterek, bu ilişkileri kapsamlı bir stratejik ortaklık seviyesinde sürdürdüklerini, Çinli şirketlerin de son dönemde Türkiye'ye önemli bir ilgisi olduğunu kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise yeni nesil dijital ekonominin büyük bir hızla geliştiğini, özellikle salgın döneminde dijital ekonominin çok daha önemli bir hale geldiğini aktararak, "Huawei de Türkiye'deki altyapı çalışmaları ile bu dijital ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Huawei'nin bir diğer önemli katkısı da bu sektördeki yetişmiş insan gücünün yetiştirilmesi konusunda. Şirketin 'Gelecek İçin Tohumlar' projesi, Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişim ve etkileşim açısından önemli bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise şunları kaydetti:

"Huawei'nin gençlerimizin yeteneklerini daha da geliştirmek, teknolojiyi deneyimlemek ve kültürler arası köprü kurmak adına 2008'den itibaren yürüttüğü 'Gelecek İçin Tohumlar' örnek bir proje niteliğinde. Ülkemiz gençleri de 2015'ten itibaren projenin içindeler. Bu yılki etkinlikte de ülkemizin çeşitli şehirlerinden lise ve üniversite öğrencilerimiz çevrim içi olarak 'Gelecek İçin Tohumlar' ekinliğine katılım sağlayacaklar. Bu projeye katkı sağlayan herkesi gönülden kutluyorum."

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, gelecekte teknolojiye dayalı dijital ekonominin, her ülkede ekonominin büyümesi için temel itici güç olacağını belirterek, bağlantı teknolojileri olarak 5G ve IoT, bilgi işlem teknolojileri olarak da bulut ve yapay zekanın dünyayı büyük bir kapsamda derinden değiştireceğini aktardı.

Öğrencilere başarı dileyen Li, "Gelecek için Tohumlar" programının, öğrencilerin bireysel hedeflerine, Türkiye ve dünya için ideallerine bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Üniversite, Türkiye, Huawei, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei 'Gelecek İçin Tohumlar' programı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huawei "Gelecek İçin Tohumlar" programı başladı - Son Dakika
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