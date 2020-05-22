"Huawei Global Tema Tasarım Yarışması 2020" başvuruları başladı

Huawei Global Tema Tasarım Yarışması 2020 yetenekli tasarımcıların başvurularını almaya başlıyor. Global olarak düzenlenen yarışma ile Huawei, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da rekabet ve inovasyonun, Huawei'nin 600 milyon kullanıcısının kolektif deneyimini nasıl geliştireceğini araştırıyor.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Huawei Global Tema Tasarım Yarışması 2020" başvuruları bekliyor.

4 binden fazla başvuru alan "2019 DigiX Huawei Global Mobil Tema Tasarım Yarışması" oldukça zorlu bir değerlendirme sürecinden sonra, "Estetiğin Geleceği" temasıyla değerlendirmeye giren 2 bin Huawei Themes uygulamasında yayınlanmış ve kazanan tasarımcılar açıklanmıştı.

Yarışma, bu yıl da yine tasarım sektöründeki yenilikçi zihinleri ortaya çıkarma misyonu devam ediyor.

Tasarımları seçilen yetenekli kişiler sadece para ödülü kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda resmi tema tasarımcıları olma fırsatını yakalayarak tüm dünyada mobil kullanıcılara yenilikçi deneyimler sunmak için Huawei ile iş birliği yapacak.

Dört kategoriden oluşan 2020 Huawei Global Tema Tasarım Yarışmasında bu yılki ödül havuzu toplam tutarı 300 bin dolar olarak belirlendi ve bu şimdiye kadarki en büyük ödül tutarı olma özelliği taşıyor.

Yarışmada 20 bin dolar verilecek büyük ödülün yanı sıra çok sayıda özel ödül de bulunuyor.

Global olarak düzenlenen yarışma ile Huawei, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da rekabet ve inovasyonun, Huawei'nin 600 milyon kullanıcısının kolektif deneyimini nasıl geliştireceğini araştırıyor

Yarışmaya katılmak için tasarımcıların online kayıt olmaları ve tasarımlarını göndermeleri gerekirken, jüri heyeti tarafından değerlendirilecek süreç sonunda kazananlar 22 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Huawei Global Tema Tasarım Yarışması, önümüzdeki yıllarda yaratıcı endüstrilerdeki yenilikçi tasarımcıları keşfetmeye ve desteklemeye devam edecek.