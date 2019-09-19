Son Dakika Haberleri: Huawei, Google uygulamalarının yer almadığı yeni modeli "Mate 30"u, Münihte tanıttı
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Huawei, Google uygulamalarının yer almadığı yeni modeli "Mate 30"u, Münihte tanıttı

40 dakika önce

Çinli Huawei şirketi, ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararı yüzünden Google uygulamalarının yer almadığı yeni akıllı telefon modeli “Mate 30”u, Almanya’nın Münih kentinde tanıttı.

Huawei, Google uygulamalarının yer almadığı yeni modeli

Çinli Huawei şirketi, ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararı yüzünden Google uygulamalarının yer almadığı yeni akıllı telefon modeli "Mate 30"u, Almanya'nın Münih kentinde tanıttı.


Huawei'nin satışlardan sorumlu yöneticisi Richard Yu, düzenlediği basın toplantısında, rakip Apple'ın geçen hafta tanıttığı "iPhone 11" modeline oranla yeni ürünlerinin kamerasının daha üstün, ekran kaplamasını daha parlak, boyutlarını daha kompakt olduğunu açıkladı.

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Almanya, Google, Huawei, Münih, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
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