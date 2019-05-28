Son Dakika Haberleri: Huawei Hangzou'da otonom araç testi için izin aldı
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Huawei Hangzou'da otonom araç testi için izin aldı

2 saat önce

– Çinli teknoloji firması Huawei, Zhejiang eyaletinin başkenti olan Hangzou'da otonom aracını test etmek için Salı günü bir lisans aldı.

Huawei Hangzou'da otonom araç testi için izin aldı, System.String[]
– Çinli teknoloji firması Huawei, Zhejiang eyaletinin başkenti olan Hangzou'da otonom aracını test etmek için Salı günü bir lisans aldı.
Golbal Times'in haberine göre, Huawei otonom araçlarında 5G teknolojisi kullanıyor.
Huawei'nin 5G teknolojisi rakipleri arasında en gelişmiş olan 5G teknolojisi olarak gösterilse de ABD firmayı ajanlıkla suçlayarak karalisteye aldı ve diğer ülkelere de Huawei'i yasaklamalarını tavsiye etti.
Huawei'in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei ABD'nin bu "yasakçı" hamlesinin firmanın 5G geliştirme planlarını engellemediğini söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:42 Kaynak: DHA
Huawei, Ekonomi
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