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Huawei HMS ekosistemindeki gelişmeleri paylaştı - Son Dakika

Huawei HMS ekosistemindeki gelişmeleri paylaştı

08.11.2021 18:00
Huawei HMS ekosistemindeki gelişmeleri paylaştı

Huawei Mobil Servisleri (HMS), yıllık Geliştirici Konferansı'nı Web Summit 21 kapsamında gerçekleştirirken, 300'den fazla geliştirici ve iş ortağının bir araya geldiği toplantıda, HUAWEI Mobil Servisleri'ndeki son gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.

Huawei Mobil Servisleri (HMS), yıllık Geliştirici Konferansı'nı Web Summit 21 kapsamında gerçekleştirirken, 300'den fazla geliştirici ve iş ortağının bir araya geldiği toplantıda, HUAWEI Mobil Servisleri'ndeki son gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.

Huawei açıklamasına göre, söz konusu konferansın açılış oturumunda Huawei Mobil Servisleri'nin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları duyuruldu. Buna göre, HMS ekosisteminin kayıtlı geliştiriciler ve aylık aktif kullanıcılar özelinde önemli ölçüde büyüdüğü belirtildi. Huawei böylelikle, üçüncü en büyük global mobil ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha doğruladı.

Huawei, 5,1 milyon kayıtlı geliştiricinin, hayata geçirilen uygulamalarla dünya çapında 730 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı ile buluşmasına yardımcı oluyor. HMS kullanan uygulamaların sayısı, yıllık bazda yüzde 81 artışla 173 bine yükseldi. Bu yılın ilk üç çeyreğinde AppGallery üzerinden, yıllık bazda yüzde 13 artışla dünya çapında 332,2 milyar uygulama indirildi.

Huawei AppGallery, 2018'deki global tanıtımından bu yana, 42 milyonu Avrupa'da olmak üzere, dünya çağında 560 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Avrupa'da 7 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan HUAWEI Petal Maps ise dünya çapında 32 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip oldu.

Huawei Petal Search de 3 binden fazla iş ortağı ile bu dönemde önemli kazanımlar elde etti. İş ortaklarının gelir payı da geçen yıla göre yüzde 62 arttı.

Petal Search, Petal Maps ve Petal Asistan'dan oluşan Petal uygulama serisi, sektörel ortaklıklarla sürekli geliştiriliyor. Konferans kapsamında, 20'den fazla farklı sektörde yenilikçi bir arama deneyimi sunan yapay zeka destekli arama motoru Petal Search 2.0 hakkındaki güncellemeler de paylaşıldı. Huawei, Petal Search arama yeteneklerini genişleterek ekosistem ortaklarının en uygun mobil uygulama arama deneyimini yaşamasını sağlıyor. Petal Search, günde ortalama 8 milyar arama ile kullanıcılarına aramalarda içerik verimliliği sunuyor.

Petal Maps, dünya genelinde 166'dan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 20 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip. Son güncellemelerle platforma yüksek hassasiyetli konumlandırma, topografik harita görüntüleme, detaylı veri arama, ve Harita Stüdyosu gibi yetenekler eklendi.

Huawei cihazları için tasarlanmış gerçek zamanlı bir reklam pazarı olan Huawei Ads de artık dünya çapında medya ajanslarına ve uygulama yayıncılarına açık bir platform olarak konumlanıyor. Platform ayrıca, geliştiricilerin Huawei Ads kiti ile ek gelir elde etmelerine olanak yayıncı hizmetlerini de içeriyor. AppsFlyer'ın son raporuna göre Huawei Ads'in günlük trafiği Avrupa'da 600 milyonu aştı.

Huawei ayrıca uygulamalar için daha rekabetçi işlevlerin oluşturulmasını destekleyen, 69 Kit ve 21 bin 738 API'den oluşan HMS Core 6 geliştirici kitlerini de duyurdu. Şirket ayrıca, genç yeteneklerin bu alandaki gelişimine yönelik Huawei Student Developer (HSD) ve Huawei Developer Group (HDG) eğitim ve destek programlarını da açıkladı.

Harita, Huawei, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei HMS ekosistemindeki gelişmeleri paylaştı - Son Dakika


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