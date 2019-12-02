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Huawei'in Avrupa İnovasyon Günü: Avrupa, Huawei ile 5G iş birliğine nasıl yaklaşıyor?
6 saat önce
Teknoloji, endüstri, enerji ve sağlık gibi çeşitli sektörlerden Avrupalı liderler, hep birlikte kıtanın dijitalleşmesini hızlandırmanın yollarını bulmak için Paris'te, Huawei’in Avrupa İnovasyon Günü ve Eco-connect etkinlerinde bir araya geldi.
Teknoloji, endüstri, enerji ve sağlık gibi çeşitli sektörlerden Avrupalı liderler, hep birlikte kıtanın dijitalleşmesini hızlandırmanın yollarını bulmak için Paris'te, Huawei'in Avrupa İnovasyon Günü ve Eco-connect etkinlerinde bir araya geldi.
4. Endüstri Devrimi, fiziksel ve dijital dünya arasındaki çizgiyi flulaştıran bir teknoloji kombinasyonu kullanıyor. Yakın zamanda çevremizdeki milyarlarca akıllı nesne, yaşam kalitemizi ve verimliliği artırmak için kullanılabilen veriler üretecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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