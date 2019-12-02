Son Dakika Haberleri: Huawei'in Avrupa İnovasyon Günü: Avrupa, Huawei ile 5G iş birliğine nasıl yaklaşıyor?
Son Dakika Dünya Huawei'in Avrupa İnovasyon Günü: Avrupa, Huawei ile 5G iş birliğine nasıl yaklaşıyor? - Son Dakika Dünya

Huawei'in Avrupa İnovasyon Günü: Avrupa, Huawei ile 5G iş birliğine nasıl yaklaşıyor?

6 saat önce

Teknoloji, endüstri, enerji ve sağlık gibi çeşitli sektörlerden Avrupalı liderler, hep birlikte kıtanın dijitalleşmesini hızlandırmanın yollarını bulmak için Paris'te, Huawei’in Avrupa İnovasyon Günü ve Eco-connect etkinlerinde bir araya geldi.

Huawei'in Avrupa İnovasyon Günü: Avrupa, Huawei ile 5G iş birliğine nasıl yaklaşıyor?, System.String[]

Teknoloji, endüstri, enerji ve sağlık gibi çeşitli sektörlerden Avrupalı liderler, hep birlikte kıtanın dijitalleşmesini hızlandırmanın yollarını bulmak için Paris'te, Huawei'in Avrupa İnovasyon Günü ve Eco-connect etkinlerinde bir araya geldi.


4. Endüstri Devrimi, fiziksel ve dijital dünya arasındaki çizgiyi flulaştıran bir teknoloji kombinasyonu kullanıyor. Yakın zamanda çevremizdeki milyarlarca akıllı nesne, yaşam kalitemizi ve verimliliği artırmak için kullanılabilen veriler üretecek.

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Huawei, Avrupa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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