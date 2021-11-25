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Huawei IP Day'de Türkiye'nin dijital dönüşümü konuşuldu - Son Dakika

Huawei IP Day'de Türkiye'nin dijital dönüşümü konuşuldu

25.11.2021 14:47
Huawei IP Day'de Türkiye'nin dijital dönüşümü konuşuldu

Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan Huawei IP Day etkinliğinde, iş birliği ve sertifikasyon programlarıyla, Türkiye'de dijitalleşme ekosistemini büyütmek için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan Huawei IP Day etkinliğinde, iş birliği ve sertifikasyon programlarıyla, Türkiye'de dijitalleşme ekosistemini büyütmek için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei IP Day etkinliği, şirketin Türkiye'deki Kurumsal İş Grubu Yöneticilerini, iş ortaklarını ve müşterilerini, İstanbul'da bir araya getirdi. "Dijital Liderler İçin Yeni Nesil Ağ Dönüşüm Haritası" temalı etkinlik, Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Pan, ülkelerin yeni dijitalleşme stratejileri belirlediğini, dijitalleşmenin toplumlar, kurumlar ve bireyler üzerinde önemli bir etkisi olduğunun altını çizdi.

Pan, Türkiye'nin dijital dönüşümü için hız kesmeden çalıştıklarını belirterek, "Huawei Enterprise Türkiye olarak, bugün 130'dan fazla sertifikalı servis iş ortağına ve yaklaşık 1.000 üst düzey mühendisten oluşan bir ekibe sahibiz. Türkiye'de yetkin bilişim uzmanı yetiştirmek için her yıl 20'den fazla üniversite ve 800 akademisyen ile iş birliği yaparken 1.000'den fazla mesleki sertifika programına imza atıyoruz. Ayrıca, 10'dan fazla teknik üniversite ile yetenek ekosisteminin sağlıklı gelişimi adına iş birliği yapıyoruz. Bilişim mimarisi ve uygulamaları ile bulut hizmetleri ve platform programlarını içeren sertifika programımız, bu dönemdeki önemli odak noktalarımızdan biri. Türkiye'de Huawei sertifikalı bilişim uzmanı sayısı arttıkça, ekosistem de büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki dijitalleşme çalışmalarına da değinen Pan, "Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan 'Dijitalleşme Endeksi Raporu'na göre, Türkiye'nin dijitalleşme notu, 2019'da 5 üzerinden 2,94 olarak açıklandı, 2020'de ise 3,06 seviyesine yükseldi. 'Dijital Türkiye Projesi' kapsamında veri sözlüğü oluşturulması ve Kurumsal Dijital Türkiye (e-Devlet) hizmetleri için ihtiyaç duyulan kurumsal bilgi sistemlerinin daha sürdürülebilir bir hale gelmesi amacıyla yapılan çalışmalar da devam ediyor. Şu anda yapım aşamasında olan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.1', insanların hayatını kolaylaştıracak olan 'Araçlarım', 'Evim' ve 'Sağlığım' gibi kategorilerde bütünleşik hizmetler sunacak." açıklamasını yaptı.

IDC Türkiye Kurumsal Altyapı Çözümleri Araştırma Müdürü Aslı Koçkal da, "Pandeminin etkisiyle bulut bilişim teknolojileri daha fazla benimsendi. Böylece, dijital dönüşümü destekleyen yatırımlar da önem kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Türkiye Veri İletimi, Pazarlama, Çözüm ve Satış Departmanı Başkan Yardımcısı Jianning Liu ise SD-WAN çözümünün kurumlara sağlayacağı avantajları paylaşırken, Huawei Türkiye IP Ağı ve Kurumsal İş Grubu CTO'su Burak Bıçakhan, şirketin Cloud Campus 3.0 çözümü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Türkiye, Huawei, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei IP Day'de Türkiye'nin dijital dönüşümü konuşuldu - Son Dakika


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