AK Parti'li Demiröz: Dünya ülkeleri gibi biz de pandemiden etkilendik

Kaynak: Xinhua

İstanbul, Huawei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Huawei, İstanbul'da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

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