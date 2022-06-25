İSTANBUL, 24 Haziran (Xinhua) -- Huawei'nin İstanbul'da yeni ürünlerinin tanıtımı için gerçekleştirdiği etkinlikte piyasaya yeni sunulan ürünleri deneyen insanlar, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ünal Çam/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Huawei, İstanbul'da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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