Huawei, İstanbul'da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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Huawei, İstanbul'da Yeni Ürünlerini Tanıttı

25.06.2022 16:44
Huawei, İstanbul'da Yeni Ürünlerini Tanıttı

İSTANBUL, 24 Haziran (Xinhua) -- Huawei'nin İstanbul'da yeni ürünlerinin tanıtımı için gerçekleştirdiği etkinlikte piyasaya yeni sunulan ürünleri deneyen insanlar, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ünal Çam/Xinhua)

İSTANBUL, 24 Haziran (Xinhua) -- Huawei'nin İstanbul'da yeni ürünlerinin tanıtımı için gerçekleştirdiği etkinlikte piyasaya yeni sunulan ürünleri deneyen insanlar, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ünal Çam/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

İstanbul, Huawei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huawei, İstanbul'da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Huawei, İstanbul'da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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