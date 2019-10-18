Son Dakika Haberleri: Huawei Kadıköy Servis Merkezi açılıyor
Son Dakika Ekonomi Huawei Kadıköy Servis Merkezi açılıyor

Huawei Kadıköy Servis Merkezi açılıyor

1 saat önce

Huawei, Kadıköy'de kullanıcılara teknik servis hizmeti sunacağı merkezinin açılışını yarın gerçekleştirecek.

Huawei Kadıköy Servis Merkezi açılıyor, System.String[]

Huawei, Kadıköy'de kullanıcılara teknik servis hizmeti sunacağı merkezinin açılışını yarın gerçekleştirecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren şirket, teknik servis ağını İstanbul Anadolu yakasında yaygınlaştırıyor.

Bu kapsamda Kadıköy'de açılışa hazırlanan üç katlı Huawei Kadıköy Teknik Servisi, yarın itibarıyla ürün satışına, 21 Ekim'de ise kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

Açılış günü ve hafta sonu boyunca Y9 Prime 2019 model telefonlar 100 lira, P30 lite ve P30 Pro model telefonlar ise 500 lira indirim avantajıyla tüketicilere sunulacak.


Her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezi'nde de geçerli olacak.

Kullanıcılara her türlü telefon onarımında 100 liraya varan indirim imkanı sunulan Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden müşteriler için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Bu kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, kullanıcılar Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya internet sitesinden erişebiliyor. Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.

İstanbul, Kadıköy, Huawei, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz
Gaspçıyı kırık ve çürük dişi ele verdi Siyasi parti binalarına bombalı ve molotoflu saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei Kadıköy Servis Merkezi açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]