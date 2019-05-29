Huawei kara listeden çıkma yolu ararken Asya piyasaları düştü

– Asya
hisse senedi piyasaları, Huawei
'in ABD
ticaret Bakanlığı'nın kara listesinden çıkma çalışmaları devam ederken, geriledi. Japon
otomotiv firması Toyota'nın Çin
'in ulaşım ağı Didi Chuxing ile yaklaşık 550 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı iddia edildi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında osn durum şöyle:
Nikkei yüzde 1.2,
Kospi Composite yüzde 0.87,
Shenzen Composite yüzde 0.12 ve
-S&P yüzde 0.72 düşerken, Shanghai
Composite yüzde 0.29 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 kayıpla 109.287 düzeyine geriledi.
- İstanbul