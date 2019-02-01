Huawei, Katlanabilir Akıllı Telefonunun Lansman Tarihini Açıkladı
18 dakika önce
Resmi Twitter hesabı üzerinden bir poster paylaşan Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağını açıklamış oldu.
Mobil Dünya Kongresi
(MWC) 2019, her yıl olduğu gibi bu yıl da en yeni mobil teknolojilerin sergilendiği muhteşem bir etkinlik olacak. Güney
Koreli teknoloji devi Samsung
, yeni amiral gemisi Galaxy S10'u fuardan birkaç gün önce tanıtacağı için fuarın sessiz oyuncularından biri olacak. Fakat görünüşe göre Huawei
, Mobil Dünya Kongresi sırasında bir yıldız gibi parlayacak. Twitter
üzerinden yeni bir gönderi paylaşan Huawei, Mobil Dünya Kongresi sırasında gerçekleştireceği etkinliğin tarihini ve saatini açıklamış oldu. Buradaki asıl önemli nokta ise Huawei'nin etkinlik posterinde kullanmış olduğu görsel. Karanlık bir arka planın önünde V şeklinde katlanmış bir cihaz görünüyor ki bunun Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu olduğunu tahmin etmek çok da zor değil.
Huawei Mobile Twitter hesabında 24 Ocak'ta paylaşılan bir videoya göre Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu rakiplerinin önüne geçmek için 5G desteğine sahip olacak. Dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir akıllı telefonu olacak cihaz, kullanıcılara yalnızca en modern akıllı telefon deneyimini değil, aynı zamanda en yeni bağlantı teknolojisini de sunmuş olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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