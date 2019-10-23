Huawei katlanabilir cep telefonunu Çin'de 2 bin 400 dolara satacak
23 dakika önce
Dünya'nın en çok cep telefonu üreten ikinci şirketi Çinli Huawei katlanabilir cep telefonu modelini ülkede 2 bin 403 dolardan başlayan fiyatlarla satacak.
Dünya'nın en çok cep telefonu üreten ikinci şirketi Çinli Huawei katlanabilir cep telefonu modelini ülkede 2 bin 403 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.
ABD'nin yaptırımları sonrası iç piyasaya ağırlık veren Huawei 5G Mate X modeli telefonu için siparişleri almaya başladı. Samsung Galaxy Fold'un rakibi olacak telefon 15 Kasım'dan itibaren Çin'de piyasaya sürülmüş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:28
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