Son Dakika Haberleri: Huawei katlanabilir cep telefonunu Çin'de 2 bin 400 dolara satacak
Son Dakika Dünya Huawei katlanabilir cep telefonunu Çin'de 2 bin 400 dolara satacak

Huawei katlanabilir cep telefonunu Çin'de 2 bin 400 dolara satacak

23 dakika önce

Dünya'nın en çok cep telefonu üreten ikinci şirketi Çinli Huawei katlanabilir cep telefonu modelini ülkede 2 bin 403 dolardan başlayan fiyatlarla satacak.

Huawei katlanabilir cep telefonunu Çin'de 2 bin 400 dolara satacak, System.String[]

Dünya'nın en çok cep telefonu üreten ikinci şirketi Çinli Huawei katlanabilir cep telefonu modelini ülkede 2 bin 403 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.


ABD'nin yaptırımları sonrası iç piyasaya ağırlık veren Huawei 5G Mate X modeli telefonu için siparişleri almaya başladı. Samsung Galaxy Fold'un rakibi olacak telefon 15 Kasım'dan itibaren Çin'de piyasaya sürülmüş olacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:28 
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