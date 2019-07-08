Son Dakika Haberleri: Huawei kendi işletim sistemini gelecek ay tanıtılabilir
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Huawei kendi işletim sistemini gelecek ay tanıtılabilir

1 saat önce

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları Google- Huawei ilişkisini de etkilemiş, Google Huawei'ye olan lisansını etmişti.

Huawei kendi işletim sistemini gelecek ay tanıtılabilir, System.String[]
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları Google- Huawei ilişkisini de etkilemiş, Google Huawei'ye olan lisansını etmişti. Böylelikle Huawei telefonlarda bulunan android sisteminin güncellenmesi konusunda büyük bir belirsizlik ortaya çıkmış ancak geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump 'ABD merkezli şirketlerin Huawei'ye ürün satmaya devam edebileceğini' açıklamıştı.

Androidle ilgili sorunlar yaşayan Huawei bir süredir kendi işletim sistemini geliştirmeye başlamıştı.  Huawei'nin son aşamaya getirdiği işletim sistemine HongMeng OS ismini vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Çin'de 9- 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Huawei Geliştirici Konferansı'nda ilk kez dünyaya duyurulması beklenen HongMeng OS, şirkete göre MacOS'tan daha hızlı bir yapıda ve Android platformundan da yüzde 60 daha hızlı çalışıyor.  
Kendi uygulama mağazası da bulunacak olan Huawei'nin yeni işletim sisteminin 2020 yılında kullanıcılara sunulması bekleniyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Güncel
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