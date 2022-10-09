HarmonyOS 3 alacak yeni modeller belli oldu! - Son Dakika
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HarmonyOS 3 alacak yeni modeller belli oldu!

09.10.2022 10:22
HarmonyOS 3 alacak yeni modeller belli oldu!

Huawei kısa bir süre önce HarmonyOS 3 alacak yeni modeller listesini paylaştı. Peki hangi modeller yeni sürümü alacak?

Huawei, Çin devletiyle doğrudan bağlantısı olduğu ve ABD güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 2019 yılında kara listeye alındı. Hemen hemen boy gösterdiği tüm alanlardaki pazar payını rakip üreticilere kaptıran şirket, bu süreçte ABD'ye olan bağlılığını minimuma indirmek için HarmonyOS gibi bazı kritik hamlelere de imza attı.

Android ve iOS'a doğrudan rakip olarak görülen HarmonyOS, Huawei'nin en yeni işletim sistemi. Son olarak Çinli üretici kısa bir süre önce HarmonyOS 3 alacak yeni modeller listesini paylaştı.

HarmonyOS 3 alacak yeni modeller

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini 2019'daki Huawei Geliştirici Konferansı'nda (HDC 2019) duyurdu. İlk etapta yalnızca akıllı TV'leri destekleyen, ancak 2.0 sürümünün tanıtılmasıyla akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihaz ve otomobillerle de çalışmaya başladı.

HarmonyOS 3 alacak yeni modeller belli oldu!

Huawei geçtiğimiz aylarda MatePad Pro 11 ile birlikte yeni işletim sisteminin yeri sürümü olan HarmonyOS 3'ü de tanıttı. Öncesinde ise yalnızca bir kaç yıl içerisinde 300 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen işletim sistemi olmayı başardı.

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HarmonyOS 3 ise akıllı telefon ve tabletlerden çok daha fazlasını hedefliyor. Zira Huawei yeni Watch GT akıllı saatlerinden gözlüklere ve otomobillere kadar birçok alanda yayılmayı hedefliyor. Bu sayede mevcutta 300 milyon olan kullanıcı sayısını 1 milyara çıkarmayı hedefliyor.

Huawei, tanıtım etkinliğinden bu yana yeni sürümü birçok amiral gemisi modele gönderdi. Son olarak üretici, güncellemeyi alacak üçüncü parti cihazları da duyurdu. Listeye baktığımızda MatePad ve nova modellerinin ön plana çıktığını görüyoruz.

Huawei MatePad Pro 10.8-inch

Huawei MatePad Pro 5G 10.8-inch

Huawei MatePad 10.8-inch

Huawei nova 8

Huawei nova 8 Pro 4G

Huawei nova 8 Pro 5G

Huawei nova 9 SE

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei, yaptırımların neden olduğu tahribatın yaralarını HarmonyOS ile sarabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji HarmonyOS 3 alacak yeni modeller belli oldu! - Son Dakika

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