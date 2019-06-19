Son Dakika Haberleri: Huawei kronik bir hata çıktı
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Huawei kronik bir hata çıktı

1 saat önce

Huawei son yıllarda satışının artması ve piyasa gücünün yükselmesi ile bir çok kişi tarafından aktif kullanılan bir telefon markası haline geldi.

Huawei kronik bir hata çıktı, System.String[]

HUAWEI SARARMA SORUNU

Özellikle Huawei P20 Lite model telefonda oluşan bu sorun bir çok kişi de oluşmaktadır. Sol üst köse de sararma sorunu Huawei için telefonları iade alacak mı sorusunu gündeme getiriyor. Kullanıcıların çoğu garanti için gönderdiklerinde "FixSmart" firması tarafından ücret istenerek telefon iade ediliyor.

YÜKSEK TUTARLAR İSTENIYOR

Garanti firması tarafından ortalama 400 ile 550 tl arasında ücret talep ediliyor, bazı kullanıcıların telefonları garanti kapsamında yapılıyor ancak bir çok kullanıcı ücret istediği ile ilgili bir çok yere yorumlar bırakmış.

HOPARLÖR VE CAMDA ÇIZILME SORUNU

Sararma ile birlikte Hoparlör kısmında bir çok kullanıcı da sızırtılar oluşmakta ve kullanıcıların konuşması sırasında net şekilde belli olmakta, kullanıcıların bazıları ise sorun oluştuktan bir süre sonra cam da da çiziklerin oluştuğunu ve bu nedenle direk olarak garanti dışı olduğunu söylediklerini vurguladı.

Okuyucularımızdan, Barışhan Turan "Sorunun kendisinde de olduğunu ve bir çok kişide olduğunu" söyleyerek kendisinin ve bu sorunu yaşayan kişilerinde haklarını savunması gerektiğini söyledi.

Tüketici Hakem Heyetlerine giderek sorunu bildiren ve sorunu için çözüm arayarak Huawei'nin sorunu gidermesi veya Kronik arızadan dolayı tüm aynı model cihazları toplatmasını bekliyen bir çok Huawei kullanıcısı bekleme de, sorunun ne şekilde çözüleceği ise merak konusu.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:35 Kaynak: Bültenler
Huawei, Teknoloji, Ekonomi, Güncel
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