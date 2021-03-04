Huawei, Küresel 5G Patent Sıralamasında Liderliğini Koruyor - Son Dakika

Huawei, Küresel 5G Patent Sıralamasında Liderliğini Koruyor

04.03.2021 18:16
Huawei, Küresel 5G Patent Sıralamasında Liderliğini Koruyor, System.String[]

IPLytics adlı araştırma şirketinin raporuna göre; Huawei ve Çin, 5G patent başvurusu konusunda liderliği koruyor. Ancak Amerikalı Qualcoom şirketinin büyük bir atak yaptığı ve yakında liderliği ele geçilebileceği söyleniyor.

Ünlü bir patent veri şirketi olan IPLytics'nin " 5G Patent Yarışına Kim Önderlik Ediyor? başlıklı sorunun raporu yayınladı. Rapor, ETSI'ye (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü) ve 5G Patent Standardı Esasları (SEP) gibi büyük şirketlerden alınan veriler üzerinden gerçekleşmiştir.

5G patenti konusunda liderliği sürdüren Huawei, geçen yıllarda elde ettiği başarıyı sürdürmeye devam ediyor ve bu alanda liderliği koruyor. Rapor, 22 teknoloji şirketi için yapılan çalışmayı kapsıyor. Bunların arasında Huawei % 15.39 ile ilk sırada yer alırken, Qualcomm % 11.24 ile ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Çinli üretici ZTE, % 9,81 ile üçüncü sırada yer alıyor. Samsung ve Nokia sırasıyla % 9,67 ve % 9,01 ile dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Bu sıralama, 5G Patent Standardı Esasları (SEP) verileri doğrultusunda hazırlanan rapordur.

Huawei, Küresel 5G Patent Sıralamasında Liderliğini Koruyor

DFMÖ patent başvurusu konusunda yayınladığı verilere göre, Çin 68 bin patent başvurusu ile liderliği koruduğu ve ikinci sırada 60 bin başvuru ile ABD'nin olduğu bildirildi. Ancak patent verme süreci çok titiz bir süreçtir ve yeni patentler tescil edildiğinde liste güncellenebilir. Patentler başvuru süreci, patentin fiilen verildiği zamanı kapsar. Bu nedenle IPlytics tarafından derlenen sıralamalar, şirketlerin Ar-Ge alanındaki ciddi çalışmalarının sonucudur.

Huawei ayrıca, en fazla 5G uygulamasıyla küresel sıralamada ilk sırada yer alıyor. ABD, Avrupa ve Güney Kore'den güçlü rakiplerin bulunduğu çok geniş bir alanın ortasında Çin teknoloji firmaların performansı, ABD'nin coronavirüs nedeniyle kapanmasından kaynaklanan gerilemesi ile Çinli şirketlere ufakta olsa nefes olmuş gibi duruyor.

5G temel patentleri için Huawei % 15,4 ile birinci sırada, Samsung ise % 13,3 ile ikinci sırada yer alıyor. Qualcomm, üçüncü sırada % 13,2 ile yakından takip ederken, LG % 8,7 ile dördüncü sırada yer alıyor. ZTE, toplam patentlerin % 5,6'sı ile beşinci sırada yer alıyor.

Amerikan Şirketleri Çinli Şirketlere Yetişiyor

Mayıs 2019 itibariyle, Huawei'nin 5G temel patent başvurusu tüm Amerikan şirketlerinin bir araya getirdiklerinden daha fazla bir sayıyı kapsıyordu. O sıralarda Huawei başkan yardımcısı Lu Yong, Huawei'nin 16.000'den fazla 5G standart patentinin dünyada ilk sırada olduğunu ve % 20'lik bir paya sahip olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketler, 5G çekirdek patentlerinin % 15'inden azına sahiptir. "Çin, dünyadaki en büyük 4G ağına sahip olduğumuza inanıyor ve Çin'in aynı zamanda dünyanın en büyük 5G ağına sahip olacağına inanmak için her türlü nedeni var." Lu Yong, bu kadar geniş bir pazar alanı ve siber uzay ile 5G'nin Çin'in binlerce endüstrinin dijitalleşmesini gerçekleştirebileceğine inanıyordu.

Ancak, istatistikler her geçen gün Huawei için olumsuz olarak değişiyor. Amerikalı şirketler Patent ve teknoloji alanında ilerlemeye devam ederken Huawei ve diğer yasaklanan firmalar gerilemeye devam ediyor. Geleceğin ne göstereceği bilinmez ancak, Huawei'nin liderliği birçok alanda azalabilir.

Huawei, Küresel 5G Patent Sıralamasında Liderliğini Koruyor

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Patent, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Huawei, Küresel 5G Patent Sıralamasında Liderliğini Koruyor - Son Dakika


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