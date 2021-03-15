Huawei mağazalarında P smart 2021 alana FreeBuds 3i hediye - Son Dakika

Huawei mağazalarında P smart 2021 alana FreeBuds 3i hediye

15.03.2021 12:31
Huawei mağazalarında P smart 2021 alana FreeBuds 3i hediye, System.String[]

Huawei fiziksel mağazalarından mart ayı sonuna kadar P smart 2021 akıllı telefon satın alan kullanıcılar, Huawei'nin tam kablosuz kulaklıklarından FreeBuds 3i hediyesi kazanıyor.

Huawei fiziksel mağazalarından mart ayı sonuna kadar P smart 2021 akıllı telefon satın alan kullanıcılar, Huawei'nin tam kablosuz kulaklıklarından FreeBuds 3i hediyesi kazanıyor.

Huawei açıklamasına göre, 12-31 Mart'taki kampanya kapsamında, İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası, Canpark AVM, İzmir MaviBahçe Huawei Deneyim Mağazası ve Kadıköy Huawei Mağazası'ndan P smart 2021 akıllı telefon satın alan tüketicilere 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlı Huawei FreeBuds 3i stoklarla sınırlı olmak üzere hediye ediliyor.

Müzik dinlerken Huawei FreeBuds 3i, 10 mm büyük dinamik sürücü ile optimum ses kalitesi sağlıyor. 32db'ye kadar aktif gürültü engelleme ile birlikte kullanıcılar, bulundukları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun sürükleyici bir müzik deneyimi yaşayabiliyor.

Gençler için mobil oyunlar önemli bir eğlence yöntemi ve PUBG gibi oyunları oynarken düşmanın nerede olduğunu bilmek için ayak sesi gibi ses efektlerini dikkatlice takip etmek gerekiyor. Huawei FreeBuds 3i ile kullanıcılar, gerçekçi ses efektlerinin yanı sıra oyunda düşmanlarını takip etmelerine yardımcı olabilecek geri bildirimi de kaçırmıyor.

Gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve pembe altın renk seçenekleri

6,67 inç 2400x1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekranla donatılan yeni Huawei P smart 2021, uzun pil ömrü ve kullanıcıların hayatlarından her anını yakalamalarını sağlayan daha akıllı kamerasıyla tüketicilere sunuluyor.

Huawei P smart 2021, kullanıcıları ne yapıyorsa yapsınlar bağlantıda kalmalarını sağlayan ve üretkenliklerini sekteye uğratmayan 22,5 W Huawei SuperCharge özelliğine sahip bulunuyor. Sadece 10 dakikalık şarjla akıllı telefon, iki saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

5000 mAh yüksek kapasiteli pil ile akıllı telefon, 35 saat boyunca çevrim içi video oynatmayı destekleyen uzun süreli bir heyecan deneyimi sunuyor. Yüksek kapasiteli pil ayrıca, 23 saat boyunca 4G internette gezinmeyi de sağlıyor. Huawei P smart 2021, 128GB dahili depolama ile donatıldı. Akıllı telefon, harici hafıza kartıyla 512GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Kirin 710A ile güçlendirilen ve EMUI 10.1'in en son sürümüne sahip Huawei P smart 2021, hayatı kolaylaştıran, kullanımı kolay özellikler sunuyor.

Huawei P smart 2021, gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve pembe altın renk seçenekleri ile 3 bin 299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satın alınabiliyor.

Türk Lirası, oyunlar, Huawei, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei mağazalarında P smart 2021 alana FreeBuds 3i hediye - Son Dakika Ekonomi


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