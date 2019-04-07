Huawei Mate 10 Pro - Sizin Yorumunuz (Candaş Ulaş)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu olan Candaş Ulaş ile beraber Huawei Mate 10 Pro deneyimlerini konuştuk.

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu olan Candaş Ulaş ile beraber Huawei Mate 10 Pro deneyimlerini konuştuk.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!

Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık

Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor