Huawei Mate 10 Pro - Sizin Yorumunuz (Candaş Ulaş)
32 dakika önce
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu olan Candaş Ulaş ile beraber Huawei Mate 10 Pro deneyimlerini konuştuk.
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu olan Candaş Ulaş ile beraber Huawei Mate 10 Pro deneyimlerini konuştuk.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:48 Kaynak: Youtube
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