Huawei Mate 20 Pro'nun Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #9
35 dakika önce
HWP DxOMark serimiz uzun süredir beklenen telefon ile devam ediyor.
HWP DxOMark serimiz uzun süredir beklenen telefon ile devam ediyor. Telefon kamera performansı konusunda profesyonel testler ile sıralama hazırlayan DxOMark'ın test sonuçlarını ve telefonun kamera performansını değerlendirdiğimiz DxOMark serisinin yeni konuğu dün açıklanan skoru ile yeni lider Huawei Mate 20 Pro oluyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:41 Kaynak: Youtube
Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti
Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum
Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi