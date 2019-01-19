Huawei Mate 20 Pro'nun Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #9

HWP DxOMark serimiz uzun süredir beklenen telefon ile devam ediyor.

HWP DxOMark serimiz uzun süredir beklenen telefon ile devam ediyor. Telefon kamera performansı konusunda profesyonel testler ile sıralama hazırlayan DxOMark'ın test sonuçlarını ve telefonun kamera performansını değerlendirdiğimiz DxOMark serisinin yeni konuğu dün açıklanan skoru ile yeni lider Huawei Mate 20 Pro oluyor.

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