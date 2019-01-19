Son Dakika Haberleri: Huawei Mate 20 Pro'nun Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #9

Huawei Mate 20 Pro'nun Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #9

35 dakika önce

HWP DxOMark serimiz uzun süredir beklenen telefon ile devam ediyor.

HWP DxOMark serimiz uzun süredir beklenen telefon ile devam ediyor. Telefon kamera performansı konusunda profesyonel testler ile sıralama hazırlayan DxOMark'ın test sonuçlarını ve telefonun kamera performansını değerlendirdiğimiz DxOMark serisinin yeni konuğu dün açıklanan skoru ile yeni lider Huawei Mate 20 Pro oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:41 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 13:16:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei Mate 20 Pro'nun Kamera Performansı Nasıl? | Dxomark #9
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]