Huawei Mate 20 Pro Vs Samsung Galaxy Note9 Kamera Karşılaştırması
59 dakika önce
Şu anda piyasanın en iyi kameralı telefonları olan Samsung Galaxy Note9 ile Huawei Mate 20 Pro arasında bol fotoğraf ve videolu kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.
Şu anda piyasanın en iyi kameralı telefonları olan Samsung Galaxy
Note9 ile Huawei
Mate 20 Pro arasında bol fotoğraf ve videolu kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:30 Kaynak: Youtube
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