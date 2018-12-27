Son Dakika Haberleri: Huawei Mate 20 Pro Vs Samsung Galaxy Note9 Kamera Karşılaştırması

Huawei Mate 20 Pro Vs Samsung Galaxy Note9 Kamera Karşılaştırması

59 dakika önce

Şu anda piyasanın en iyi kameralı telefonları olan Samsung Galaxy Note9 ile Huawei Mate 20 Pro arasında bol fotoğraf ve videolu kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.

Şu anda piyasanın en iyi kameralı telefonları olan Samsung Galaxy Note9 ile Huawei Mate 20 Pro arasında bol fotoğraf ve videolu kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:30 Kaynak: Youtube

Huawei, Samsung Galaxy, Genel
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