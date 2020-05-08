Huawei Mate 40 Pro Konsept Videosu Yayınlandı - Son Dakika

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modeli Mate 40 Pro'nun konsept videosu yayınlandı. Huawei Mate 40 Pro özellikleri nasıl olacak? İşte Huawei Mate 40 Pro hakkında detaylar.



Huawei Mate 40 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?



Huawei Mate 40 serisi, yeni ve güçlü bir kamera sistemi ve 5nm işlem teknolojisine sahip yeni birinci sınıf Kirin yonga seti ile gelecek. Ayrıca yeni EMUI 11 arayüzüne sahip Android 11 işletim sistemine sahip olacak. Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'da Google servisleri yer almayacak.



Geçtiğimiz günlerde cihazın Kirin 1020 yonga seti ile gelebileceğini ifade edilmişti. Kirin 1020 yonga setinin performansının Kirin 990'dan %50 daha fazla olacağına inanılmakta.



Mate 40 serisinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Cihazın RAM ve dahili depolama alanı gibi teknik özellikleri sızdırılmadı. Hemen aşağıdan Huawei Mate 40 Pro konsept videosunu izleyebilirsiniz.



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