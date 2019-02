Huawei Mate X, 5g Katlanabilir Akıllı Telefon Özellikleri Neler?

5G katlanabilir akıllı telefon: HUAWEI Mate XHUAWEI Mate serisinin DNA'sını yansıtan HUAWEI Mate X, keşfedilmemiş yerlere olan yeni bir yolculuğu temsil ediyor. HUAWEI Mate X, tüketicilere benzeri görülmemiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve yeni bir tür akıllı telefon ortaya çıkarmak için 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştiriyor.HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon; teknolojinin güzelliğini özetleyen ve gelecekteki akıllı telefonlar için daha yüksek bir çıta oluşturan yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor. Huawei Mate X ÖzellikleriMate X bir akıllı telefon veya tabletten fazlası olarak parçalarının toplamından daha büyük. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya geliyor. Ekran üzerinde çoklu görevleri yönetmekte de her zamankinden daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.HUAWEI'nin amiral gemisi akıllı telefonları her zaman güçlü kameralarla birlikte geliyor. Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak devrim niteliğinde bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.Çip, cihaz ve iletişim teknolojilerinde lider yeteneklere sahip HUAWEI, 5G döneminde de lider olmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk 7nm 5G çok modlu modem çip seti Balong 5000 ile donatılan Mate X, gelecek 5G akıllı telefonlarının da bir göstergesi olma niteliği taşıyor.Ayrıca HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4.500mAh pil; 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere HUAWEI Mate X'te bulunuyor. Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile; her akıllı telefondan daha hızlı şarj olabiliyor.