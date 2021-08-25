Huawei MateBook 14, okula dönüş dönemi kampanyalarıyla birlikte geliyor

Huawei, MateBook Serisi'ne katılan en yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı olan Huawei MateBook 14'ü okula dönüş dönemi kapsamında Türkiye'de tüketiciler ile buluşturuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 14 inç HUAWEI MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçeveler, kompakt dizüstü bilgisayarın taşınabilirlikten ödün vermeden yüzde 90 gibi etkileyici bir ekran-gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16: 9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3: 2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri olurken, Huawei MateBook 14'ün 15,9mm boyutlarındaki ince metal gövdesi sadece 1,49 kilogram ağırlığında bulunuyor.

185 PPI ekranı ile 2160x1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının yüzde 100'ünü, 1500: 1'lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen Huawei MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve multimedya eğlencesi için ideal bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar, ister yüksek çözünürlüklü görüntüler izlesin ister fotoğraflara baksın, sunulan keskin görüntüler, zengin ayrıntılar ve canlı renkler, sürükleyici ve sinematik bir deneyim sağlıyor.

Huawei MateBook 14, daha canlı ve ayrıntıları net bir şekilde gösteren 2K FullView ekranla birlikte sunuluyor. Ayrıca ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası'na da sahip.

Çarpıcı yüksek performans

Ultra taşınabilir Huawei MateBook 14, 11'inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Çift Huawei Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan yüzde 39 daha iyi soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun "S" şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.

Pil ömrü de iyi bir kullanıcı deneyimi için çok önemli. Huawei MateBook 14'ün içinde, olağanüstü pil ömrü sunmak için Huawei'nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh'lik pil bulunuyor. Dizüstü bilgisayar, tek bir şarjla 10 saate kadar sürekli 1080p video oynatmayı destekleyerek kullanıcıların hareket halindeyken bile sevdikleri videoları çevrim içi olarak izlemelerine olanak tanıyor. Desteklenen Huawei telefonları için yıldırım hızında şarj sağlayabilen taşınabilir bir Huawei SuperCharge şarj cihazı ile geliyor. Ek olarak, USB bağlantı noktaları varsayılan olarak her zaman açık modda bulunuyor. Böylece kullanıcılar, dizüstü bilgisayar kapalıyken bile diğer çevre birimlerini rahatlıkla şarj edebiliyor.

Her senaryoda üretkenlik

Verimlilik merkezi olarak tasarlanan HuaweiMateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasındaki uçurumu kapatan, Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei Share'i destekliyor. Huawei Share Çoklu Ekran iş birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyor. Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.

Okula Dönüş dönemi kapsamında Huawei, Intel Core i5 işlemcili model 14 bin 298 TL yerine 11 bin 999 TL, Intel Core i7 işlemcili modeli ise 14 bin 397 TL yerine 12 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kampanya kapsamında, i5 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei Display 23.8 Monitör'e, i7 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei AF30 Bluetooth Mouse ve Huawei CD dizüstü bilgisayar sırt çantasına sahip olunabiliyor.