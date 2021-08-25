Üye Girişi
Huawei MateBook 14, okula dönüş dönemi kampanyalarıyla birlikte geliyor - Son Dakika

Huawei MateBook 14, okula dönüş dönemi kampanyalarıyla birlikte geliyor

25.08.2021 15:25
Huawei MateBook 14, okula dönüş dönemi kampanyalarıyla birlikte geliyor, System.String[]

Huawei, MateBook Serisi'ne katılan en yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı olan Huawei MateBook 14'ü okula dönüş dönemi kapsamında Türkiye'de tüketiciler ile buluşturuyor.

Huawei, MateBook Serisi'ne katılan en yeni ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı olan Huawei MateBook 14'ü okula dönüş dönemi kapsamında Türkiye'de tüketiciler ile buluşturuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 14 inç HUAWEI MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçeveler, kompakt dizüstü bilgisayarın taşınabilirlikten ödün vermeden yüzde 90 gibi etkileyici bir ekran-gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16: 9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3: 2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri olurken, Huawei MateBook 14'ün 15,9mm boyutlarındaki ince metal gövdesi sadece 1,49 kilogram ağırlığında bulunuyor.

185 PPI ekranı ile 2160x1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının yüzde 100'ünü, 1500: 1'lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen Huawei MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve multimedya eğlencesi için ideal bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar, ister yüksek çözünürlüklü görüntüler izlesin ister fotoğraflara baksın, sunulan keskin görüntüler, zengin ayrıntılar ve canlı renkler, sürükleyici ve sinematik bir deneyim sağlıyor.

Huawei MateBook 14, daha canlı ve ayrıntıları net bir şekilde gösteren 2K FullView ekranla birlikte sunuluyor. Ayrıca ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası'na da sahip.

Çarpıcı yüksek performans

Ultra taşınabilir Huawei MateBook 14, 11'inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Çift Huawei Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan yüzde 39 daha iyi soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun "S" şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.

Pil ömrü de iyi bir kullanıcı deneyimi için çok önemli. Huawei MateBook 14'ün içinde, olağanüstü pil ömrü sunmak için Huawei'nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh'lik pil bulunuyor. Dizüstü bilgisayar, tek bir şarjla 10 saate kadar sürekli 1080p video oynatmayı destekleyerek kullanıcıların hareket halindeyken bile sevdikleri videoları çevrim içi olarak izlemelerine olanak tanıyor. Desteklenen Huawei telefonları için yıldırım hızında şarj sağlayabilen taşınabilir bir Huawei SuperCharge şarj cihazı ile geliyor. Ek olarak, USB bağlantı noktaları varsayılan olarak her zaman açık modda bulunuyor. Böylece kullanıcılar, dizüstü bilgisayar kapalıyken bile diğer çevre birimlerini rahatlıkla şarj edebiliyor.

Her senaryoda üretkenlik

Verimlilik merkezi olarak tasarlanan HuaweiMateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasındaki uçurumu kapatan, Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei Share'i destekliyor. Huawei Share Çoklu Ekran iş birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyor. Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.

Okula Dönüş dönemi kapsamında Huawei, Intel Core i5 işlemcili model 14 bin 298 TL yerine 11 bin 999 TL, Intel Core i7 işlemcili modeli ise 14 bin 397 TL yerine 12 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kampanya kapsamında, i5 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei Display 23.8 Monitör'e, i7 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei AF30 Bluetooth Mouse ve Huawei CD dizüstü bilgisayar sırt çantasına sahip olunabiliyor.

Türk Lirası, Türkiye, Huawei, Intel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei MateBook 14, okula dönüş dönemi kampanyalarıyla birlikte geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor 14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. 14:44 Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden 14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor 14:25 Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor Fenerbahçe, 10 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor 13:55 Fenerbahçe, 10 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:56 Cinayete intihar süsü vermeye çalışan güvenlik görevlisi kameralara yakalandı
14:39 Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
14:25 Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
13:54 Fenerbahçe, 10 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Cinayete intihar süsü vermeye çalışan güvenlik görevlisi kameralara yakalandı Cinayete intihar süsü vermeye çalışan güvenlik görevlisi kameralara yakalandı         
14:56
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı         
11:54
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 15:35:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei MateBook 14, okula dönüş dönemi kampanyalarıyla birlikte geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement