Huawei MateBook 14, yenilikçi ve inovatif deneyim sunuyor - Son Dakika

Huawei MateBook 14, yenilikçi ve inovatif deneyim sunuyor

26.11.2020 14:09
Huawei MateBook 14, yenilikçi ve inovatif deneyim sunuyor, System.String[]

Sunduğu inovatif yaklaşımlar ile Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarlar, kullanıcıların günlük hayatta yaşadığı birçok sorunu çözüme kavuşturuyor.

Sunduğu inovatif yaklaşımlar ile Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarlar, kullanıcıların günlük hayatta yaşadığı birçok sorunu çözüme kavuşturuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, dizüstü bilgisayarları ile telefondan bilgisayara kopyalanması gereken fotoğraf, video ve diğer dosyalar varsa, bu belgelerin tümü artık imlecin basit bir hareketiyle kolayca aktarılabiliyor.

Çoklu ekran iş birliği ile kabloları ve aracı uygulamaları ortadan kaldırarak, kullanıcılara bilgisayar ve akıllı telefon arasında bağlantı kurma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, basit bir kaydırma ile akıllı telefon ekranını Windows PC'ye yansıtabiliyor ve tek bir dokunuşla yakındaki Bluetooth cihazlarını arayabiliyor.

Çoklu ekran iş birliği, iki ekranın bir arada birleşmesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcı akıllı telefonu doğrudan bilgisayardan çalıştırabilir veya ofis belgelerini, resimleri, videoları, sesleri ve diğer dosyaları basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle cihazlar arasında paylaşabiliyor.

Çoklu ekran iş birliği, bilgisayarların ve telefonların da donanımı paylaşmasına izin verdi. MateBook 14 2020 AMD'nin ekranı, kullanıcıların telefonunu çevre birimleri olarak bilgisayarın klavyesini ve faresini kullanarak tüm anlık mesajlarınızı yanıtlayabilecekleri geniş bir ekran işlevi görüyor. Kullanıcılar telefondaki dosyaları açıp düzenleyebildiği gibi, sesli ve görüntülü aramaları doğrudan MateBook üzerinden yapabiliyor.

USB-C adaptör her cihaza yeter

Ağırlığı 160 gr olan Yeni MateBook 14, 65W Cep USB-C Şarj Cihazı, kullanıcıların çantasında büyük bir ağırlık oluşturmadan tüm cihazlarınızı şarjlı tutmasını sağlıyor.

Bu tek şarj cihazı aynı zamanda, bilgisayara ek olarak çeşitli akıllı telefonlara, tabletlere ve powerbank'lere güç sağlayabilen birden fazla kullanımı destekler. Böylesine çok yönlü bir USB-C adaptörü, tüm mobil çalışma senaryoları için sağlam bir temel sağlayarak seyahatler için olmazsa olmaz olarak düşünülebilir.

İkisi bir arada parmak izi güç düğmesi

Günümüzün hızlı tempolu yaşamında, dizüstü bilgisayarların kilit açma hızı hiç değişmemişken, cep telefonlarının kilit açma hızı gittikçe artmaktadır. Birçok kullanıcının dizüstü bilgisayarlarının kilidini akıllı telefonlarına daha yakın hızlarda açabilmeleri ve böylece kullanıcıların farklı cihazları arasındaki geçiş hissini azaltabilmeleri dolaylı bir ihtiyaç haline geldi.

Bu nedenle Huawei, akıllı telefon parmak izi güvenlik teknolojisindeki uzmanlığını PC ürünleri alanına uygulayarak ikisi bir arada parmak izi güç düğmesiyle yenilikçi bir özellik ortaya çıkardı. Yeni MateBook 14 2020 AMD, bu ikisi bir arada parmak izi güç düğmesi tasarımını Windows sisteminde kullanıyor. Kullanıcı bilgisayarı başlattığı andan itibaren parmak izi tanıma ile, yüz kilidi açma veya parola giriş sistemleri zahmeti ortadan kaldırılıyor. Yalnızca oturum açma sürecini hızlandırmak ve güvence altına almakla kalmayan sistem, aynı zamanda kullanıcıların parolalarını unutma ve sistemi yeniden başlatmak zorunda kalma zorluklarını da ortadan kaldırıyor.

Huawei MateBook 14, 8 GB RAM ve 256 GB SSD ve 16 GB RAM ve 512 GB SSD seçenekleri ile, sırasıyla 6.999 TL (4 ay vade farksız taksit fırsatıyla) ve 8.699 TL (6 ay vade farksız taksit fırsatıyla) tavsiye edilen son tüketici satış fiyatına sahip bilgisayarlar Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

Açıklamaya göre ayrıca Huawei Bilgisayar Çantası ve Huawei Bluetooth Mouse sadece 1 TL farkla kullanıcılara sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 3e'yi 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Huawei MateBook 14, yenilikçi ve inovatif deneyim sunuyor - Son Dakika


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