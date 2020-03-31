Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor - Son Dakika Ekonomi

Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor

6 saat önce

Huawei, güncellenen özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan MateBook D 14'ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor, System.String[]

Huawei, güncellenen özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan MateBook D 14'ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç tüketiciler için tasarlanan en yeni 14 inçlik Huawei MateBook D 14 dizüstü bilgisayar, Huawei Share özelliğiyle oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar birçok ihtiyacı karşılayan, platformlar arası deneyim sunuyor.

Hafif kasa, FullView ekran, performans ve tasarımının yanı sıra bir dizi yeni özelliğe sahip Huawei MateBook D 14, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtıyor.

MateBook ailesiyle uyumlu olan Huawei MateBook D 14, 4,8 mm kalınlığında ince çerçeve ekranıyla yüzde 84 ekran-gövde oranı sağlıyor.

MateBook D 14, performans sunmak için AMD Ryzen işlemci kullanıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip bilgisayar, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

Model ayrıca, soğutma için Huawei Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor.

MateBook D 14, 56Wh kapasiteli piliyle, tek bir şarjla 9,5 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. Bu pil, kullanıcıların bilgisayarlarını uzun süre kullanmalarını sağlıyor.

1 Nisan'da satışa sunulacak

Bilgisayar, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor ve ısı dengesini korumak amacıyla ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma koruması sağlıyor.

Öte yandan, MateBook D 14, yeni bir Huawei Share özellikleri seti sunuyor. Bu yeni özelliklerle Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, "sürükle-bırak" özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara erişim sağlıyor.

Model, mistik gümüş rengiyle 1 Nisan'da 4 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Huawei online mağazası üzerinden yapılacak alışverişlerde, MateBook D 14 satın alan kullanıcılar, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabilecek.

Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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