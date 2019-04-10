Huawei Matebook D Kutudan Çıkıyor!
2 saat önce
15.6 inç ekranlı Huawei MateBook D test merkezimize geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:17 Kaynak: Youtube
15.6 inç ekranlı Huawei
MateBook D test merkezimize geldi. Kutudan çıkardığımız Windows işletim sistemli bilgisayarın genel özelliklerine ve kutu içeriğine bu videoda göz atıyoruz.
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