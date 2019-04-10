Son Dakika Haberleri: Huawei Matebook D Kutudan Çıkıyor!

Huawei Matebook D Kutudan Çıkıyor!

2 saat önce

15.6 inç ekranlı Huawei MateBook D test merkezimize geldi.

15.6 inç ekranlı Huawei MateBook D test merkezimize geldi. Kutudan çıkardığımız Windows işletim sistemli bilgisayarın genel özelliklerine ve kutu içeriğine bu videoda göz atıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:17 Kaynak: Youtube
Huawei, Genel
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