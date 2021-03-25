Huawei MateBook D16 ile daha büyük ekranda daha yüksek performans

MateBook ailesinin yeni üyesi Huawei MateBook D16'nın FullView Ekranı 4,9 mm ince çerçeve ve yüzde 90 ekran gövde oranıyla sunuluyor.

Huawei açıklamasına göre, modelin 16.1 inçlik IPS paneli bulunuyor. Ekran, 1080p Full HD çözünürlüğü, yüzde 100 sRGB'yi, maksimum 300nit parlaklığı desteklerken, gerçek renklerle daha zengin görseller sunmak için parlamayı önlüyor. Ekran, daha sürükleyici bir deneyim sağlamak için sinematik 16: 9 en boy oranında tasarlandı. Ayrıca, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz ekran sertifikalarına da sahip bulunuyor.

İnce ve taşınabilir form faktörüne rağmen Huawei MateBook D16, standart voltajda çalışan ve 40W TDP destekleyen 7nm AMD Ryzen 4000 H serisi işlemciler ve günlük multimedya ihtiyaçları için tam destek sağlayan entegre Radeon Graphics ile yüksek performans sunuyor. Güçlü işlemciler, sorunsuz ve hızlı yanıt veren bir kullanıcı deneyimi için NVMe PCIe SSD ve çift kanallı DD4 bellek ile sinerji oluşturuyor. Kullanıcılar, ihtiyaçları için en uygun işlem gücü seviyesini ayarlamak için bir klavye kısa yoluyla standart ve performans modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Huawei, kesintisiz güçlü performans sağlamak için yeterli soğutma sağlamak üzere Huawei MateBook D16 için verimli bir soğutma sistemi tasarladı. Yoğun S şekilli fan kanatları düzenine sahip çift Huawei Shark Fin fan içeren dizüstü bilgisayar kolaylıkla serin ve sessiz tutulabiliyor.

Huawei MateBook D16, çok yönlü bağlantı seçenekleri sunuyor. Yanlarda, dizüstü bilgisayar iki tam özellikli USB-C bağlantı noktası, iki USB 3.2 Gen 1 Type A bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve bir 3,5 mm ses jakı girişi içeriyor. 2x2 MIMO antenler, günlük senaryolarda güvenilir bir şekilde yüksek hızlı ve istikrarlı internet bağlantısı sağlayan Wi-Fi 6'yı destekliyor.

"Huawei Share" ile bağlanmak için dokun

Huawei MateBook D16, dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların birlikte çalışmasına ve engelsiz etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan Huawei Share özelliğine sahip bulunuyor. Çoklu ekran iş birliği, basit bir dokunuşla kullanıcının dizüstü bilgisayarını akıllı telefonuna sorunsuz bir şekilde bağlıyor. Bu, kullanıcıların sadece dosyaları sorunsuz bir şekilde aktarmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ekranında 3 adede kadar mobil uygulamayı aynı anda açmasını sağlıyor. Gerek üretken çoklu görevler için gerekse video izlerken ve web sayfalarında gezinirken sosyalleşmek için bir çözüm sunuluyor. Huawei Share ayrıca, kullanıcıların 16,1 inç dizüstü bilgisayar ekranından sesli ve görüntülü aramalar yapmasına ve almasına, akıllı telefon dosyalarını doğrudan açmasına ve düzenlemesine olanak tanıyor. Cihazlar eşleştirildikten sonra kullanıcılar, tek bir tıklama ile dizüstü bilgisayarı akıllı telefon aracılığıyla internete bağlayabiliyor ve nerede olurlarsa olsunlar çevrim içi olabiliyor.

Huawei MateBook D16, çıkarılabilir kablolara sahip bir 65W USB-C güç adaptörüyle birlikte geliyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile dizüstü bilgisayar, günlük ofis kullanımında 2 saat boyunca çalışabiliyor. Şarj cihazı yalnızca diğer Huawei SuperCharge özellikli akıllı telefonlarla uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın kendisi kapalıyken ters şarjı destekleyerek cihazı bir "powerbank"e dönüştürüyor.

Huawei MateBook D16 ayrıca, kullanıcının dizüstü bilgisayarlarını tek bir kolay adımda açmasına olanak tanıyan Parmak İzi Güç Düğmesi'ne sahip bulunuyor. Bilgisayarı başlatmayı hızlı ve güvenli hale getiren bu özellik yanında Gömme Kamera, kullanıcıların gizliliklerini korumalarına yardımcı oluyor.

Huawei MateBook D16'nın 16 GB RAM'li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7 bin 999 TL, 8 GB RAM'li versiyonu ise 6 bin 999 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajı sunulan ürünü satın alan tüketicilere, Huawei AF30 Mouse ve taşıma çantası da hediye ediliyor.