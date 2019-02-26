Son Dakika Haberleri: Huawei Matebook X ve Akıllı Telefonla Aktarım Yetenekleri!

Huawei Matebook X ve Akıllı Telefonla Aktarım Yetenekleri!

1 saat önce

Mobil Dünya Kongresinde Huawei'nin tanıttığı ürünlerden bir tanesi de MateBook X Pro oldu.

Mobil Dünya Kongresinde Huawei'nin tanıttığı ürünlerden bir tanesi de MateBook X Pro oldu. Bu dizüstü bilgisayara sizler için yakından baktık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:31 Kaynak: Youtube

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