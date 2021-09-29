Huawei MatePad 11, müşterilerinin dijital dünyasını tek cihazda topluyor - Son Dakika

Huawei MatePad 11, uzun zamandır beklenen tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliğini son kullanıcılara getirerek, PC ve akıllı telefon arasındaki engelleri kaldırırken, tüketicilere yenilikçi bir deneyim sunan bir "süper cihaz" oluşturmalarını sağlıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon-tablet Çoklu Ekran İş Birliği, Huawei'nin dağıtılmış teknolojisinden yararlanarak akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki engelleri sistem düzeyinde tamamen ortadan kaldırdığı için iki cihaz arasında iş birliği ve veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca tabletin klavyesi, ekranı ve hoparlörleri de akıllı telefon için çevre birimleri olarak kullanılabiliyor.

Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği, bir Huawei dizüstü bilgisayardaki PC Yöneticisi programı üzerinden kuruluyor. Bağlandıktan sonra kullanıcılar dosyaları iki ekran arasında esnek bir şekilde sürükleyip bırakabiliyor ve her iki cihaz da verimli çalışma ve yaratıcılık için klavyeyi ve fareyi paylaşabiliyor. Tüketicilerin farklı ortamlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilen üç iş birliği modu bulunuyor. Bunlar, "Ayna, Genişletme ve İş Birliği" olarak açıklandı.

Ayna modunda, dizüstü bilgisayar ara yüzü tablete kopyalanarak her iki cihazda da tam olarak aynı içeriği gösteriyor. Ardından, doğrudan tablete yazmak veya çizmek için Huawei M-Pencil kullanılabiliyor ve yazılar anında dizüstü bilgisayarda gösteriliyor. Örneğin, bir dizüstü bilgisayarda tasarım yaparken, çalışmayı tablete yansıtmak ve doğrudan tablet üzerinden çizim yapmak için bu özellik kullanılabiliyor. Bu durumda Huawei MatePad 11, dijital bir çizim tableti gibi davranıyor. Etrafta projektör olmadığında ancak bir belge sunulması gerektiğinde ise PC ekranını tablete yansıtmak için Ayna modu kullanılabiliyor. Böylece sunum yapılan kişiler tablete bakarken bilgisayar üzerinden çalışmaya devam edilebiliyor.

Genişletme modu ise tabletin PC için harici bir ekran olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu mod kullanıcıya içeriği görüntülemek ve karşılaştırmak için daha geniş bir alan sağlayarak verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

İş Birliği modu da Windows ve HarmonyOS 2 arasındaki engelleri ilk kez ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar seçilen metni, resimleri ve dosyaları iki cihaz arasında sürükleyip bırakmak için dizüstü bilgisayar faresini kullanabiliyor. Bu modda kullanıcılar ayrıca tabletten alınan mesajlara ve e-postalara dizüstü bilgisayar klavyesini kullanarak yanıt verebiliyor.

Güncellenmiş tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliği

Açıklamaya göre, yeni Huawei MatePad 11'de güncellenmiş tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliği özelliği artık daha akıllı ve daha kullanışlı hale geldi.

Daha önce tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliğinde, mobil uygulama tablette orijinal boyutunda gösteriliyordu. Artık Çoklu Ekran İş Birliği kapsamındaki Huawei MatePad 11 ile mobil uygulamalar tablet ekran boyutuna uyarlanabiliyor ve büyük ekranlı bir cihazın avantajlarından tam olarak yararlanarak tam ekran olarak görüntülenebilir duruma geldi. Haber okumaktan bilgileri taramaya kadar bu özellik kullanıcılara daha rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Akıllı telefondaki e-postaları ve mesajları yanıtlamak için tablet klavyesi de kullanılabiliyor.

Ayrıca Huawei MatePad 11'de bir mobil uygulama tam ekran açıldığında, tablet üzerinde çalışan mobil uygulamayı kesintiye uğratmadan aynı anda akıllı telefon tarafında başka bir uygulama da kullanılabiliyor. Tüm bildirimler ve gelen aramalar yalnızca akıllı telefonda görüntüleniyor. Bu nedenle akıllı telefonda herhangi bir dosya tablet üzerinden sunulurken sunumu bölebilecek bildirimler görünmüyor. Bu özellik, kullanıcının mahremiyet güvenliğini de iyileştiriyor.

Diğer yandan, Qualcomm Snapdragon 865 8 çekirdek işlemciye sahip Huawei MatePad 11, Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuldu. Sadece tablet olarak 4 bin 299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4 bin 499 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunulan Huawei MatePad 11'de ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.