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Huawei MatePad 11, profesyonel kullanımlarda verimlilik sağlıyor - Son Dakika

Huawei MatePad 11, profesyonel kullanımlarda verimlilik sağlıyor

12.08.2021 13:45
Huawei MatePad 11, profesyonel kullanımlarda verimlilik sağlıyor, System.String[]

Huawei'nin en yeni tableti Huawei MatePad 11, M-Pencil kalemi ve manyetik klavyesiyle sadece bir tablet değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayar kullanımı sağlıyor.

Huawei'nin en yeni tableti Huawei MatePad 11, M-Pencil kalemi ve manyetik klavyesiyle sadece bir tablet değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayar kullanımı sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, M-Pencil kalemiyle öne çıkan ürün, profesyonel yaşamda da tablet kullanımının sınırlarını zorluyor. Yeni Huawei MatePad 11, kullanıcıların ilhamlarını yakalamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş Huawei stylus kalem ikinci nesil Huawei M-Pencil ile donatıldı. Düşük gecikme süresiyle kalem hareketlerine son derece duyarlı olan tablet, tüketicilere daha akıllı ve doğal etkileşimli deneyimler sunarak profesyonel kullanımlarda da verimlilik sağlıyor.

MatePad 11'in ekranında kullanılan son teknolojiler, M-Pencil ile olan deneyimi zirveye taşıyor. 4.096'dan fazla Basınç Sensörü, Eğim ve Gölge İşlevleri ve 2 milisaniyeye kadar kısa bir gecikme süresi sayesinde kalem ile ekran arasında oldukça duyarlı bir etkileşim gerçekleşiyor.

M-Pencil'in ikinci nesil modeli olan bu özel kalem ile kullanıcıların çeşitli çizimler yapması, belgelere imza atıp el yazılarını kullanabilmeleri mümkün hale geliyor. Eşleştirme için tıpkı klavyede olduğu gibi kalemin sadece MatePad 11'in kenarına koyulması yeterli oluyor. İşlem saniyeler içinde gerçekleşirken, manyetik bağlantı sağlanır sağlanmaz kalem şarj olmaya başlıyor ve kalem uzun saatler boyunca kullanılabiliyor.

Lüks saatlerin şeffaf kasa arkası tasarımından ilham alan yeni şeffaf kalem ucu, kalemin iç işleyişini sergiliyor ve daha iyi bir el yazısı deneyimi için buzlu bir dokuya sahip bulunuyor. Kalemin basınç hassasiyeti 4.096'dan fazla ve sadece 2 milisaniyeye kadar kısa bir gecikme süresi ile gerçek bir kalem gibi çizim yapma imkanı sunuyor. En iyi çizim uygulamalarıyla çalışacak şekilde optimize edilen M-Pencil, çizim yönü kuvvetli öğrenci ve profesyonellerin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek nitelikte.

Kalemi tabletle eşleştirmek ve şarj etmek için kullanıcıların sadece kalemi Huawei MatePad 11'in kenarına koyması yeterli. Yeni Huawei M-Pencil herhangi bir metin alanı için el yazısı içeriği gerçek zamanlı olarak makine tarafından kodlanmış metne dönüştüren Huawei FreeScript dahil olmak üzere çok çeşitli yenilikçi etkileşim özelliklerini destekliyor. Ayrıca mevcut araç ile silgi, anında şekil, anında tablo ve daha fazlası arasında geçiş yapmak için Çift Dokunmayı da destekliyor. Bu sayede mevcut araç ile anında şekil, anında tablo gibi farklı modlar arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Bunun için iki kez peş peşe M-Pencil'a dokunmak yeterli oluyor.

Tablet-PC çoklu ekran iş birliği

HarmonyOS 2 tabanlı Huawei MatePad 11 tablet, tablet-PC çoklu ekran iş birliğini getiriyor. Bu özellik, tablet, PC ve akıllı telefon arasındaki duvarları tamamen yıkıyor ve tüketicilere yenilikçi bir deneyim sunan bir cihaz oluşturmalarını sağlıyor. Tüketicilerin farklı ortamlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilen üç iş birliği modu bulunuyor.

Ayna modunda, dizüstü bilgisayar arayüzü tablete kopyalanarak her iki cihazda da tam olarak aynı içeriği gösteriyor. Ardından, doğrudan tablete yazmak veya çizmek için Huawei M-Pencil kullanılabiliyor ve yazılar anında dizüstü bilgisayarda gösteriliyor. Örneğin bir dizüstü bilgisayarda tasarım yaparken, çalışmanızı tablete yansıtmak ve doğrudan tablet üzerinden çizim yapmak için bu özellik kullanılabilir. Bu durumda Huawei MatePad 11, dijital bir çizim tableti gibi davranıyor.

Genişletme modu, adından da anlaşılacağı gibi, tabletin PC için harici bir ekran olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu mod kullanıcıya içeriği görüntülemek ve karşılaştırmak için daha geniş bir alan sağlayarak verimliliği büyük ölçüde artırıyor. Bu noktada hantal, ağır ve taşınması zor olan geleneksel monitörlerin aksine taşınabilir Huawei MatePad 11 çok daha fazla fayda sağlıyor. Örneğin iş gezileri için dizüstü bilgisayar ve Huawei MatePad 11 ikilisi, seyahat ederken tableti okumak, dosyaları düzenlemek, müzik dinlemek veya video izlemek için kullanılabilir.

Yenilikçi İş Birliği Modu, HarmonyOS 2.0 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanır. Çoklu Ekran İşbirliğinin yanı sıra, yeni Çoklu Pencere özelliği, aynı anda 4 adede kadar uygulamanın görüntülenmesini destekliyor. Ayrıca, daha da iyi bir çapraz uygulama çoklu görev deneyimi için iki eşzamanlı kayan pencere de destekleniyor. Gerektiğinde kolay erişim için yüzen pencereler App Bubble'a yerleştirilebiliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 8 çekirdek işlemciye sahip Huawei MatePad 11, Huawei Online Mağaza'da satışa sunuldu. Sadece tablet olarak 4 bin 299 TL, kalem ve klavye seçeneği ile birlikte 4 bin 999 TL fiyat etiketleriyle satışa sunulan Huawei MatePad 11 için ek olarak vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Türk Lirası, Tablet, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei MatePad 11, profesyonel kullanımlarda verimlilik sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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