Huawei MatePad 11 Türkiye'de ön satışa sunuldu - Son Dakika

Huawei, tablet ailesine katılan en yeni ürünü olan Huawei MatePad 11'i Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil akıllı cihazlar için tasarlanan HarmonyOS 2.0, Huawei MatePad 11'i yepyeni işlevsellikle güçlendiriyor. Yeni tablet masaüstü, her zamankinden daha düzenli ve kullanıcılara önemli bilgileri daha verimli bir şekilde görüntülemenin yeni bir yolunu sunuyor. Dağıtılmış teknolojiden yararlanan Huawei MatePad 11, yaratıcılığı ve üretkenlik kullanımını daha iyi desteklemek için akıllı telefonlardan PC'lere kadar tüm senaryolara uygun diğer cihazların yeteneklerini kullanmak üzere donatıldı.

Tablet, 120 Hz yenileme hızını destekleyerek olağanüstü akıcı görseller ve her zamankinden daha iyi bir tepkime hızı sunuyor. Kare hızı uyarlama teknolojisi ayrıca kullanıcılara daha uzun pil ömrü sağlamaya yardımcı oluyor. DCI-P3 renk gamını destekleyen yeni Huawei MatePad 11 ile hem görüntüler hem de videolar ekranda son derece canlı görünüyor.

Huawei MatePad 11, inanılmaz renkler üretme yeteneğine ek olarak, kullanıcıların göz yorgunluğuna neden olan başlıca faktörlerden ikisi olan mavi ışığa ve titremeye maruz kalmasını en aza indirecek şekilde tasarlandı. Tablet, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve TÜV Rheinland Flicker Free sertifikalarına sahip olarak, tablet üzerinde saatlerce çalıştıktan sonra bile gözlerin korunduğu konusunda gönül rahatlığı sağlıyor.

Yeni tablet masaüstü ve Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği

Huawei MatePad 11, en önemli bilgileri temiz ve düzenli bir kullanıcı arayüzünde sunan yepyeni bir masaüstü tasarımı getiriyor. Yeni Bottom Dock, kullanıcıların uygulamalarını zahmetsizce kolayca bulabilmeleri için en sık ve en son kullanılan uygulamaları gösteriyor. Yeni Hizmet Widget'ları ayrıca gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyerek kullanıcıların, uygulamaları kendileri başlatmadan belirli uygulama özelliklerine erişmesine izin verebiliyor.

Çoklu Ekran İş Birliği artık tablet ve PC etkileşimlerini destekleyerek cihazların yeni yöntemlerle birlikte çalışmasını sağlayan üç mod sunuyor. Ayna modu, kullanıcıların PC ekranını tablete yansıtmasını sağlayarak, tableti hızlı eskizler ve hassas kaligrafi işleri üretmek için Huawei M-Pencil (2. nesil) ile eşleştirilebilen bir çizim tablasına dönüştürüyor. Ofis çalışanları, Genişletme Modundan yararlanarak tabletlerini PC için ikinci bir ekran gibi kullanıp, çalışmak için daha da fazla ekran alanının sahip olabiliyor. Yenilikçi İş Birliği Modu, HarmonyOS 2.0 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor.

Çoklu Ekran İşbirliğinin yanı sıra, yepyeni Çoklu Pencere özelliği, aynı anda dört adede kadar uygulamanın görüntülenmesini destekliyor. Ayrıca, daha da iyi bir çapraz uygulama çoklu görev deneyimi için iki eşzamanlı kayan pencere destekleniyor. Gerektiğinde kolay erişim için yüzen pencereler App Bubble'a yerleştirilebiliyor.

Yenilenen App Multiplier, iki pencerede paralel ve bağımsız işlemleri destekleyen yeni Pencere Kilidi özelliği sayesinde iki görevin tek bir uygulamada ayrı ayrı çalışmasını sağlıyor. Örneğin, bir alışveriş uygulaması kullanırken iki ürün için birer pencere açılıp karşılaştırma yapılabiliyor veya sol pencerede bir e-posta yazarken, sağ pencerede anlık mesajlara yanıt verilebiliyor.

2. nesil Huawei M-Pencil

Yeni Huawei MatePad 11, kullanıcıların ilhamlarını yakalamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş Huawei stylus kalem 2. nesil Huawei M-Pencil ile uyumlu. Huawei M-Pencil (2. nesil) yeni platin kaplı kalem ucu, ultra düşük gecikme süresi ve 4 bin 096 basınç hassasiyeti seviyesi desteği sunuyor.

Kalemi tabletle eşleştirmek ve şarj etmek zahmetsiz bir şekilde yapılabiliyor. Kullanıcıların her iki işlemi de başlatmak için yalnızca kalemi Huawei MatePad 11'in kenarına koyması yeterli oluyor. Yeni Huawei M-Pencil (2. nesil), herhangi bir metin alanı için el yazısı içeriğini gerçek zamanlı olarak makine tarafından kodlanmış metne dönüştüren Huawei FreeScript dahil olmak üzere çok çeşitli yenilikçi etkileşim özelliklerini destekliyor. Ayrıca mevcut araç ile silgi, Anında Şekil, Anında Tablo ve daha fazlası arasında geçiş yapmak için Çift Dokunmayı da destekliyor.

Dört kanallı ses ile çevresel deneyim

Çok yönlü bir tablet olarak tasarlanan yeni Huawei MatePad 11, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlörü ile etkileyici ses deneyimi sunuyor. Güçlü dahili hoparlör sistemi, her türlü içerik için odayı dolduran, sürükleyici sesler sunuyor. Ses sistemi, Harman/Kardon'daki uzman ses mühendisleri ile tasarlanıp kalibre edildi.

Çok güçlü Qualcomm Snapdragon 865 8 çekirdek işlemciye sahip Huawei MatePad 11, 24 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak.