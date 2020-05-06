Huawei MatePad Pro Türkiye'de satışta - Son Dakika
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Huawei MatePad Pro Türkiye'de satışta

6 saat önce

Çoklu ekran iş birliği ve Huawei APP Multiplier özellikleriyle kullanıcıya devrim niteliğinde yenilikler sunan MatePad Pro, Huawei Online Mağaza üzerinden Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei MatePad Pro Türkiye'de satışta, System.String[]

Çoklu ekran iş birliği ve Huawei APP Multiplier özellikleriyle kullanıcıya devrim niteliğinde yenilikler sunan MatePad Pro, Huawei Online Mağaza üzerinden Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, yaratıcılığı artıran, eğlence olanakları geliştirilmiş Huawei MatePad Pro, duru ve minimalist tasarımıyla dikkati çekiyor.

Tablet pazarında yeni bir çığır açan MatePad Pro, gece yarısı grisi rengiyle, 4 bin 299 lira satış fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek satış kampanyası kapsamında, 699 lira değerindeki Huawei M-Pencil dokunmatik kalem ve 999 lira değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye, MatePad Pro ile birlikte sadece 1'er liraya paket kapsamında kullanıcılara sunuluyor.

Huawei Online Mağaza üzerinden sunulan bu avantajlı kampanyaya "https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matepad-pro" adresinden ulaşmak mümkün.

Derin işçiliğe dayanan, duru ve minimalist tasarım

Huawei MatePad Pro 10,8 inç 16: 10 ekranını çevreleyen ultra dar 4.9mm çerçevelerle dünyanın en yüksek tablet ekran-gövde oranına (yüzde 90) sahip. Ayrıca, mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı kılıyor. Fiberglas kaplamaya sahip olan MatePad Pro en yüksek kalitede zarif bir tasarım sunuyor.

MatePad Pro, performans noktasında da 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile çok iddialı. 6 çekirdekli Mali-G76 GPU, sorunsuz bir oyun ve eğlence deneyimi için performansı ve pil ömrünü büyük ölçüde arttırıyor. 8 GB'a kadar LPDDR4X çift kanallı RAM ile donatılmış MatePad Pro, uygulamaları yüksek hızlarda başlatıyor.

Tüm bu performans, ısı yönetimi için AI ile sinerji yaratan ve çok yüksek talepler olduğunda bile tabletin serin kalmasını sağlayan 12 katmanlı bir soğutma sistemi tarafından destekleniyor.

Çoklu Ekran işbirliği ve APP Multiplier özellikleriyle engelleri kaldırın

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen MatePad Pro, çoklu pencere, çoklu ekran iş birliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı işbirliğini etkinleştiriyor.

Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında "sürükle ve bırak" dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.

İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet'te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir.

Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

Kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tablet

MatePad Pro dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip. Tablet, yüksek kapasiteli 7250mAh pil ve Kirin 990 ve EMUI'ye entegre edilmiş güç tasarrufu özellikleri sayesinde mükemmel pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için 20W güç adaptörü ile birlikte sunulan MatePad Pro, kullanıcıların tabletlerini daha hızlı şarj etmelerini sağlayan 40W HUAWEI SuperCharge'ı destekliyor.

Tablet, doğal ve sezgisel bir yazma deneyimi sunmak için Huawei M-Pencil'ı destekleyerek cam yüzeylere yazmayı bir keyif haline getiriyor. Kullanıcılar, 4 bin 96 basınç hassasiyeti, eğim desteği ve benzersiz bir kompozit malzemeden yapılmış uç ile M-Pencil'dan inanılmaz doğruluk, yanıt hızı ve hassasiyet sağlayabiliyor. HUAWEI M-Pencil'ı MatePad Pro'nun üzerine yerleştirmek, bluetooth eşleştirmesini ve manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.

Eğlenceyi yeniden düşünün

MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560×1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebilen QHD ekran, üstün bir eğlence deneyimi sunuyor.

Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi, renk üretimini ve görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor ve her karenin renkli ayrıntılarla keskin ve zengin olmasını sağlıyor. Ev sineması kurulumlarına benzeyen bir ses deneyimi sunan MatePad Pro, 3D stereo ses efektlerini sürmek için Histen 6.0'ı destekliyor. Harman Kardon tarafından geliştirilen yüksek genlikli dört kanallı dörtlü hoparlör, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte üretiyor.

Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:42 Kaynak: AA


Son Dakika

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